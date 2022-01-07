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Погода в Україні 7 січня: прогноз по містах

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Погода в Україні 7 січня - фото 1
Погода в Україні 7 січня / Josh Hild on Unsplash

7 січня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, але температура повітря продовжить знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 січня, у п'ятницю, очікується суха та морозна погода без опадів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже 8 січня снігопади прийдуть у Карпати, а 9 січня дощі зі снігом прогнозуються майже по всіх областях.

Середня температура вдень складе від 3° морозу до 3° тепла. Тим часом у Києві 7 січня втримається малохмарна погода, з поривами вітру до 7-12 м/с, температура повітря на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Погода в Україні 7 січня: прогноз по містах - фото 491161
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0+2
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1+1
  • Тернопіль 0-2
  • Рівне 0-2
  • Луцьк 0-2
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький 0-2
  • Житомир 0-2
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +2+4
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +4+6
  • Полтава -1+1
  • Суми -1+1
  • Харків -1+1
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +1+3
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ +1+3

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