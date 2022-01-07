Погода в Україні 7 січня: прогноз по містах

7 січня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода, але температура повітря продовжить знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 січня, у п'ятницю, очікується суха та морозна погода без опадів. Відповідно до даних Укргідрометцентру, вже 8 січня снігопади прийдуть у Карпати, а 9 січня дощі зі снігом прогнозуються майже по всіх областях.

Середня температура вдень складе від 3° морозу до 3° тепла. Тим часом у Києві 7 січня втримається малохмарна погода, з поривами вітру до 7-12 м/с, температура повітря на рівні -1+1.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0+2

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1+1

Тернопіль 0-2

Рівне 0-2

Луцьк 0-2

Вінниця -1+1

Хмельницький 0-2

Житомир 0-2

Чернігів -1+1

Черкаси -1+1

Миколаїв +1+3

Одеса +2+4

Херсон +1+3

Сімферополь +4+6

Полтава -1+1

Суми -1+1

Харків -1+1

Дніпро +1+3

Запоріжжя +1+3

Донецьк +1+3

Луганськ +1+3

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