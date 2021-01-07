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Погода в Україні 7 січня: прогноз на Різдво по містах
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7 січня в Україні переважатиме волога та вітряна погода з невеликим похолоданням. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
7 січня, на Різдво, циклон визначатиме погода майже по всіх областях, тому варто готуватись до дощів з мокрим снігом, а також сильним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів. На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України. А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", – додала вона.
Прогноз погоди на 7 січня у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів +2+4
- Чернівці +2+4
- Івано-Франківськ +2+4
- Тернопіль +2+4
- Рівне +2+4
- Луцьк +2+4
- Вінниця +2+4
- Хмельницький +2+4
- Житомир +2+4
- Чернігів +2+4
- Черкаси +4+6
- Миколаїв +8+10
- Одеса +8+10
- Херсон +9+11
- Сімферополь +9+11
- Полтава +3+5
- Суми +2+4
- Харків +3+5
- Дніпро +5+8
- Запоріжжя +6+8
- Донецьк +3+5
- Луганськ +3+5
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