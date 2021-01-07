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Погода в Україні 7 січня: прогноз на Різдво по містах

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 січня в Україні переважатиме волога та вітряна погода з невеликим похолоданням. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

7 січня, на Різдво, циклон визначатиме погода майже по всіх областях, тому варто готуватись до дощів з мокрим снігом, а також сильним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів. На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України. А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Погода в Україні 7 січня: прогноз на Різдво по містах - фото 442145
  • Ужгород +2+4
  • Львів +2+4
  • Чернівці +2+4
  • Івано-Франківськ +2+4
  • Тернопіль +2+4
  • Рівне +2+4
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +2+4
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +4+6
  • Миколаїв +8+10
  • Одеса +8+10
  • Херсон +9+11
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро +5+8
  • Запоріжжя +6+8
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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