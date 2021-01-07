Погода в Україні 7 січня: прогноз на Різдво по містах

7 січня в Україні переважатиме волога та вітряна погода з невеликим похолоданням. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

7 січня, на Різдво, циклон визначатиме погода майже по всіх областях, тому варто готуватись до дощів з мокрим снігом, а також сильним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря в Україні коливатиметься в межах +2+6 градусів, на Сході буде свіжіше, 0+3 градуси, на Півдні буде по-весняному тепло, +7+13 градусів. На Різдво невелике похолодання передбачається у західній частині України. А вже з 9-10 січня поступово знижуватиметься температура повітря практично повсюди і, за попередніми прогнозами, вже Василя, Український Новий рік і наступний Святвечір, напередодні Водохреща, ми зустрінемо із морозом", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів +2+4

Чернівці +2+4

Івано-Франківськ +2+4

Тернопіль +2+4

Рівне +2+4

Луцьк +2+4

Вінниця +2+4

Хмельницький +2+4

Житомир +2+4

Чернігів +2+4

Черкаси +4+6

Миколаїв +8+10

Одеса +8+10

Херсон +9+11

Сімферополь +9+11

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро +5+8

Запоріжжя +6+8

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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