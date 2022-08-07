Погода в Україні 7 серпня: синоптик попередила про похолодання і грози

7 серпня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, який принесе не лише зниження температури, а й дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 серпня, у неділю, майже по всій країні втримається сонячна та спекотна погода до +26+33. Але винятком стануть північні області та західні, де очікуються дощі. На Заході країни також знизиться температура до позначок у +20+25. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Під час гроз може сильніше линути, випасти град, навіть рвонути шквал – все ж контрасти в зоні фронту від +17 до +33 градусів. Зона опадів також у понеділок торкнеться Вінниччини. У Києві 7-го серпня очікується дощ з грозою – проходитиме атмосферний фронт. Максимальна температура повітря хоча й буде високою, проте все ж трохи знизиться, очікується в межах +29 градусів. А вже в понеділок у столиці буде зовсім свіженько, десь в районі +24 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 7 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +24+26

Івано-Франківськ +24+26

Чернівці +24+26

Тернопіль +23+25

Рівне +24+26

Луцьк +24+26

Вінниця +28+30

Хмельницький +24+26

Житомир +26+28

Чернігів +28+30

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +31+33

Одеса +31+33

Херсон +32+34

Сімферополь +30+32

Полтава +29+31

Суми +28+30

Харків +30+32

Дніпро +29+31

Запоріжжя +32+34

Донецьк +31+33

Луганськ +30+32

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