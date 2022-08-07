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Погода в Україні 7 серпня: синоптик попередила про похолодання і грози

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Прогноз погоди на 7 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 7 серпня 2022 в Україні / patsanannnn on Unsplash

7 серпня в Україну завітає холодний атмосферний фронт, який принесе не лише зниження температури, а й дощі з грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

7 серпня, у неділю, майже по всій країні втримається сонячна та спекотна погода до +26+33. Але винятком стануть північні області та західні, де очікуються дощі. На Заході країни також знизиться температура до позначок у +20+25. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Під час гроз може сильніше линути, випасти град, навіть рвонути шквал – все ж контрасти в зоні фронту від +17 до +33 градусів. Зона опадів також у понеділок торкнеться Вінниччини. У Києві 7-го серпня очікується дощ з грозою – проходитиме атмосферний фронт. Максимальна температура повітря хоча й буде високою, проте все ж трохи знизиться, очікується в межах +29 градусів. А вже в понеділок у столиці буде зовсім свіженько, десь в районі +24 градусів, – поділилась вона.

Прогноз погоди на 7 серпня у містах України:

Погода в Україні 7 серпня: синоптик попередила про похолодання і грози - фото 511006
  • Ужгород +29+31
  • Львів +24+26
  • Івано-Франківськ +24+26
  • Чернівці +24+26
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +24+26
  • Луцьк +24+26
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +31+33
  • Одеса +31+33
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +28+30
  • Харків +30+32
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +30+32

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