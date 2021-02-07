Погода в Україні 7 лютого: точний прогноз на неділю

7 лютого майже у деяких областях очікуються снігопади та морозна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 лютого, у неділю, у більшості областей втримається суха погода, але у більшості західних, окрім Рівненщини та Волині, будуть хуртовини та снігопади. На Закарпатті картину доповнять дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На решті території України поки що – без істотних опадів. Але це – поки що. Бо цей капосний циклон вже в понеділок розпочне наш робочий тиждень снігопадами, хуртовинами, на Заході та Півдні мокрим снігом та навіть дощем. А змішана фаза опадів обіцяє організувати ожеледь, налипання мокрого снігу та всілякі інші типові зимові какибеки. Словом, водії та комунальники, готуйтеся! Вдень у неділю морозна погода – домінуватиме. У понеділок – також. Хіба що навколо Карпат, на Півдні України аж до Дніпра з районами буде тепліше. У Києві неділя передбачається з морозякою та рвучким вітром. Снігопади з‘являться в обнімочку з циклоном у понеділок", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Ужгород +4+6

Львів -3-5

Чернівці -2-4

Івано-Франківськ -2-4

Тернопіль -3-5

Рівне -8-10

Луцьк -8-10

Вінниця -10-12

Хмельницький -2-4

Житомир -10-12

Чернігів -11-13

Черкаси -10-12

Миколаїв -2-4

Одеса -1-3

Херсон -2-4

Сімферополь -1-3

Полтава -10-12

Суми -11-13

Харків -9-11

Дніпро -8-10

Запоріжжя -1-3

Донецьк -7-9

Луганськ -7-9

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