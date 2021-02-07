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Погода в Україні 7 лютого: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 лютого майже у деяких областях очікуються снігопади та морозна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 лютого, у неділю, у більшості областей втримається суха погода, але у більшості західних, окрім Рівненщини та Волині, будуть хуртовини та снігопади. На Закарпатті картину доповнять дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На решті території України поки що без істотних опадів. Але це поки що. Бо цей капосний циклон вже в понеділок розпочне наш робочий тиждень снігопадами, хуртовинами, на Заході та Півдні мокрим снігом та навіть дощем. А змішана фаза опадів обіцяє організувати ожеледь, налипання мокрого снігу та всілякі інші типові зимові какибеки. Словом, водії та комунальники, готуйтеся! Вдень у неділю морозна погода домінуватиме. У понеділок також. Хіба що навколо Карпат, на Півдні України аж до Дніпра з районами буде тепліше. У Києві неділя передбачається з морозякою та рвучким вітром. Снігопади з‘являться в обнімочку з циклоном у понеділок", – додала вона.

Прогноз погоди на 7 лютого у містах України:

Погода в Україні 7 лютого: точний прогноз на неділю - фото 446617
  • Ужгород +4+6
  • Львів -3-5
  • Чернівці -2-4
  • Івано-Франківськ -2-4
  • Тернопіль -3-5
  • Рівне -8-10
  • Луцьк -8-10
  • Вінниця -10-12
  • Хмельницький -2-4
  • Житомир -10-12
  • Чернігів -11-13
  • Черкаси -10-12
  • Миколаїв -2-4
  • Одеса -1-3
  • Херсон -2-4
  • Сімферополь -1-3
  • Полтава -10-12
  • Суми -11-13
  • Харків -9-11
  • Дніпро -8-10
  • Запоріжжя -1-3
  • Донецьк -7-9
  • Луганськ -7-9

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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