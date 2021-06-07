Погода в Україні 7 червня: прогноз на понеділок

7 червня в Україні переважатиме волога погода з невеликими дощами та грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 червня, у понеділок, циклон визначатиме погоду в країні, тому у більшості областей очікуються дощі та гроз, місцями з сильним вітром та градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря у більшості областей України вдень у понеділок коливатиметься в межах +19+24 градусів, на Сумщині та в Приазов'ї +17+20 градусів, у дощах буде свіжіше на 2-4 градуси. Кияни! Парасолі візьміть. Бо ранок ще може збити з пантелику сонечком, але вдень ймовірність дощу з грозою – велика. Максимальна столична температура повітря 7-го червня очікується +20+22 градуси, під час дощу зниження на 2-3 градуси", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +22+24

Хмельницький +2+24

Житомир +22+24

Чернігів +21+23

Черкаси +21+23

Миколаїв +22+24

Одеса +23+25

Херсон +22+24

Сімферополь +21+23

Полтава +21+23

Суми +21+23

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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