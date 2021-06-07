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Погода в Україні 7 червня: прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 червня в Україні переважатиме волога погода з невеликими дощами та грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 червня, у понеділок, циклон визначатиме погоду в країні, тому у більшості областей очікуються дощі та гроз, місцями з сильним вітром та градом. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря у більшості областей України вдень у понеділок коливатиметься в межах +19+24 градусів, на Сумщині та в Приазов'ї +17+20 градусів, у дощах буде свіжіше на 2-4 градуси. Кияни! Парасолі візьміть. Бо ранок ще може збити з пантелику сонечком, але вдень ймовірність дощу з грозою велика. Максимальна столична температура повітря 7-го червня очікується +20+22 градуси, під час дощу зниження на 2-3 градуси", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 7 червня у містах України:

Погода в Україні 7 червня: прогноз на понеділок - фото 462503
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +2+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +23+25
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +21+23
  • Суми +21+23
  • Харків +21+23
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +21+23

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