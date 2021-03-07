Погода в Україні 7 березня: прогноз на неділю

7 березня в Україні переважатиме суха та вітряна погода, лише у кількох областях ввечері можливі незначні снігопади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 березня, у неділю, у більшості областей втримається суха погода, тільки на Рівненщині, на Волині та на півночі країни ввечері можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пориви північно-західного вітру можуть досягати штормових! Не забувайте вдома шалик і рукавички, дуже помічною якраз буде маска – бо холодний вітер "обпікатиме" обличчя, руки. Вдень очікується +2+6 градусів. У Києві неділя передбачається із сильним вітром, холодною, вдень +2+4 градуси. Найближчими днями ще побуде холодна погода, а ось наступні вихідні обіцяють бути веселішими, з п'ятниці температура повітря підвищиться до +7+10 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 7 березня у містах України:

Ужгород +4+6

Львів +3+5

Чернівці +3+5

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +3+5

Миколаїв +3+5

Одеса +6+8

Херсон +3+5

Сімферополь +3+5

Полтава +2+4

Суми +2+4

Харків +2+4

Дніпро +3+5

Запоріжжя +3+5

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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