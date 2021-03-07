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Погода в Україні 7 березня: прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

7 березня в Україні переважатиме суха та вітряна погода, лише у кількох областях ввечері можливі незначні снігопади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

7 березня, у неділю, у більшості областей втримається суха погода, тільки на Рівненщині, на Волині та на півночі країни ввечері можливі опади у вигляді снігу та мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Пориви північно-західного вітру можуть досягати штормових! Не забувайте вдома шалик і рукавички, дуже помічною якраз буде маска бо холодний вітер "обпікатиме" обличчя, руки. Вдень очікується +2+6 градусів. У Києві неділя передбачається із сильним вітром, холодною, вдень +2+4 градуси. Найближчими днями ще побуде холодна погода, а ось наступні вихідні обіцяють бути веселішими, з п'ятниці температура повітря підвищиться до +7+10 градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 7 березня у містах України:

Погода в Україні 7 березня: прогноз на неділю - фото 450559
  • Ужгород +4+6
  • Львів +3+5
  • Чернівці +3+5
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +3+5
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +6+8
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава +2+4
  • Суми +2+4
  • Харків +2+4
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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