Погода в Україні 6 жовтня: синоптик потішила теплим прогнозом

6 жовтня в Україні почне хазяйнувати бабине літо, тож дощі відступлять, а температура затримається на комфортних позначках. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

6 жовтня, у четвер, по всій країні переважатиме суха погода з проясненнями, яка затримається на найближчий тиждень. Винятком стане лише 9 жовтня, коли атмосферний фронт принесе незначні опади у кількох областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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6-го жовтня в Україні дощів не передбачається. Вітер західного напрямку, невеликий чи помірний. Температура повітря протягом дня коливатиметься в комфортних межах, +15+20 градусів. Надалі суха погода триватиме, лише – ще раз нагадаю – у неділю в західних та північних областях пройде невеликий дощ, – додала вона.

Прогноз погоди на 6 жовтня по містах України:

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