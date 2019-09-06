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Серіал Кріпосна

Погода в Україні 6 вересня: у яких областях можливі дощі

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Прогноз погоди - фото 1
Прогноз погоди

6 вересня в Україні почне випогоджуватися, температура коливатиметься на приємних позначках, а дощів поменшає. Прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

6 вересня, у п'ятницю, втримається сонячна та тепла погода майже по всіх областях. Лише на крайньому заході та на північному сході вдень можливі періодичні короткочасні дощі, а на решті території буде сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень в Україні очікується в межах +23+29 градусів, на Заході +20+24 градуси. У Києві 6 вересня обіцяє бути сонячним та теплим, близько +24 градусів. Субота та неділя без особливих змін, лише в неділю на Заході підуть грозові дощі та похолодає", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Погода в Україні 6 вересня: у яких областях можливі дощі - фото 352718
  • Ужгород +23+25
  • Львів +21+23
  • Чернівці +23+25
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +23+25
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +22+24
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +24+26
  • Херсон +26+28
  • Полтава +24+26
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +27+29
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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