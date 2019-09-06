Погода в Україні 6 вересня: у яких областях можливі дощі

6 вересня в Україні почне випогоджуватися, температура коливатиметься на приємних позначках, а дощів поменшає. Прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

6 вересня, у п'ятницю, втримається сонячна та тепла погода майже по всіх областях. Лише на крайньому заході та на північному сході вдень можливі періодичні короткочасні дощі, а на решті території буде сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень в Україні очікується в межах +23+29 градусів, на Заході +20+24 градуси. У Києві 6 вересня обіцяє бути сонячним та теплим, близько +24 градусів. Субота та неділя – без особливих змін, лише в неділю на Заході підуть грозові дощі та похолодає", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +21+23

Чернівці +23+25

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +23+25

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +22+24

Миколаїв +27+29

Одеса +24+26

Херсон +26+28

Полтава +24+26

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +27+29

Запоріжжя +27+29

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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