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Погода в Україні 6 вересня: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 вересня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 вересня, у неділю, у більшості областей очікується малохмарна та комфортна погода. Лише на західних областях через атмосферний фронт пройдуть дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Решта території в неділю суха й сонячна. Температура повітря 6-го вересня очікується +24+29 градусів, на Півдні до +30, місцями на Луганщині, Запоріжжі та на Заході України +22+25 градусів. У Києві неділя буде сухою і теплою, до +26+28 градусів.
Понеділок у столиці ще гарячий, а у вівторок похолодає", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Погода в Україні 6 вересня: точний прогноз на неділю - фото 424040
  • Ужгород +25+27
  • Львів +22+24
  • Чернівці +24+26
  • Івано-Франківськ +23+26
  • Тернопіль +23+26
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +26+28
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +28+30
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +27+29
  • Суми +25+27
  • Харків +25+27
  • Дніпро +27+29
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +26+28

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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