Погода в Україні 6 вересня: точний прогноз на неділю

6 вересня в Україні переважатиме сонячна та тепла погода, але місцями пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 вересня, у неділю, у більшості областей очікується малохмарна та комфортна погода. Лише на західних областях через атмосферний фронт пройдуть дощі. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Решта території в неділю – суха й сонячна. Температура повітря 6-го вересня очікується +24+29 градусів, на Півдні до +30, місцями на Луганщині, Запоріжжі та на Заході України +22+25 градусів. У Києві неділя буде сухою і теплою, до +26+28 градусів.

Понеділок у столиці – ще гарячий, а у вівторок похолодає", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Ужгород +25+27

Львів +22+24

Чернівці +24+26

Івано-Франківськ +23+26

Тернопіль +23+26

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +26+28

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +26+28

Черкаси +26+28

Миколаїв +29+31

Одеса +28+30

Херсон +28+30

Сімферополь +25+27

Полтава +27+29

Суми +25+27

Харків +25+27

Дніпро +27+29

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +26+28

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