Погода в Україні 6 вересня: синоптик попередила про заморозки

6 вересня в Україні очікується прохолодна та малохмарна осіння погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

6 вересня, у вівторок, в Україні переважатиме суха та малохмарна погода з помірним вітром. Температура вдень втримається на рівні +15+19. За словами синоптика Наталки Діденко, найтепліше буде у південних областях та на Закарпатті – до +20+22, а от на півночі місцями температура вдень похолоднішає до +12+15.

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А ось найближчої ночі буде холодно, +3+8 градусів, на півдні та на Закарпатті +6+12 градусів. І – увага! – вже з'являються заморозки, вночі в більшості областей місцями 0-3 градуси, окрім півдня. У Києві вночі на околицях також є ймовірність заморозків, вдень у вівторок очікується +16 градусів. Дощу не буде. Вітер у столиці північний, північно-західний, невеликий. Дощі прийдуть 10-11 вересня, які прочистять повітря, – додала вона.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +17+19

Івано-Франківськ +17+19

Чернівці +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +15+17

Луцьк +15+17

Вінниця +15+17

Хмельницький +16+18

Житомир +15+17

Чернігів +15+17

Черкаси +15+17

Кропивницький +15+17

Миколаїв +19+21

Одеса +19+21

Херсон +17+19

Сімферополь +20+22

Полтава +14+16

Суми +14+16

Харків +15+17

Дніпро +15+17

Запоріжжя +17+19

Донецьк +15+17

Луганськ +15+17

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