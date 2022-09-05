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Погода в Україні 6 вересня: синоптик попередила про заморозки

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Прогноз погоди на 6 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 6 вересня 2022 в Україні / Fallon Michael on Unsplash

6 вересня в Україні очікується прохолодна та малохмарна осіння погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

6 вересня, у вівторок, в Україні переважатиме суха та малохмарна погода з помірним вітром. Температура вдень втримається на рівні +15+19. За словами синоптика Наталки Діденко, найтепліше буде у південних областях та на Закарпатті – до +20+22, а от на півночі місцями температура вдень похолоднішає до +12+15.

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А ось найближчої ночі буде холодно, +3+8 градусів, на півдні та на Закарпатті +6+12 градусів. І – увага! – вже з'являються заморозки, вночі в більшості областей місцями 0-3 градуси, окрім півдня. У Києві вночі на околицях також є ймовірність заморозків, вдень у вівторок очікується +16 градусів. Дощу не буде. Вітер у столиці північний, північно-західний, невеликий. Дощі прийдуть 10-11 вересня, які прочистять повітря, – додала вона.

Прогноз погоди на 6 вересня у містах України:

Погода в Україні 6 вересня: синоптик попередила про заморозки - фото 512572
  • Ужгород +20+22
  • Львів +17+19
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Чернівці +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +15+17
  • Вінниця +15+17
  • Хмельницький +16+18
  • Житомир +15+17
  • Чернігів +15+17
  • Черкаси +15+17
  • Кропивницький +15+17
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +19+21
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +14+16
  • Суми +14+16
  • Харків +15+17
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +15+17
  • Луганськ +15+17

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