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Погода в Україні 6 та 7 серпня: прогноз на вихідні

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Прогноз погоди на 6 -7 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 6 -7 серпня 2022 в Україні / Chen Mizrach on Unsplash

Перші серпневі вихідні будуть доволі спекотними та сонячними, винятками стануть кілька областей, де можливі локальні дощі та незначне зниження температури. Читайте прогноз по містах далію.

6 та 7 серпня середня температура в Україні складе +27+32, а майже по всій країні втримається сонячна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, в суботу лише на Дніпропетровщині та на Запоріжжі можливі локальні дощі. У неділю ж грози перекинуться у північні та західні області, а в останніх температура знизиться до +20+25.

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У Києві і в суботу, і в неділю пануватиме спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів. При наполегливішому сонці може й вище. 6 серпня в столиці передбачається сонячна суха погода, в неділю в другій половині дня та надвечір пройде дощ з грозою, така навіть злива можлива. А в неділю, якщо навіть вранці та вдень ще буде сухо, проте наближення атмосферного фронту та збільшення хмарності може вплинути на самопочуття, спровокувати мігрень, сонливість, загальну слабкість, – додала вона.

Прогноз погоди на 6 серпня у містах України:

Погода в Україні 6 та 7 серпня: прогноз на вихідні - фото 510948
  • Ужгород +32+34
  • Львів +29+31
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Чернівці +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +28+30
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +29+31
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +29+31
  • Миколаїв +30+32
  • Одеса +28+30
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +28+30
  • Полтава +30+32
  • Суми +28+30
  • Харків +31+33
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +30+32
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

Прогноз погоди на 7 серпня у містах України:

Погода в Україні 6 та 7 серпня: прогноз на вихідні - фото 510949
  • Ужгород +26+28
  • Львів +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Тернопіль +23+25
  • Рівне +23+25
  • Луцьк +23+25
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +23+25
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +29+31
  • Черкаси +29+31
  • Кропивницький +30+32
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +30+32
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +29+31
  • Суми +29+31
  • Харків +30+32
  • Дніпро +30+32
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +32+34

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