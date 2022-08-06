Погода в Україні 6 та 7 серпня: прогноз на вихідні

Перші серпневі вихідні будуть доволі спекотними та сонячними, винятками стануть кілька областей, де можливі локальні дощі та незначне зниження температури. Читайте прогноз по містах далію.

6 та 7 серпня середня температура в Україні складе +27+32, а майже по всій країні втримається сонячна та суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, в суботу лише на Дніпропетровщині та на Запоріжжі можливі локальні дощі. У неділю ж грози перекинуться у північні та західні області, а в останніх температура знизиться до +20+25.

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У Києві і в суботу, і в неділю пануватиме спека. Максимальна температура повітря досягатиме +30 градусів. При наполегливішому сонці може й вище. 6 серпня в столиці передбачається сонячна суха погода, в неділю в другій половині дня та надвечір пройде дощ з грозою, така навіть злива можлива. А в неділю, якщо навіть вранці та вдень ще буде сухо, проте наближення атмосферного фронту та збільшення хмарності може вплинути на самопочуття, спровокувати мігрень, сонливість, загальну слабкість, – додала вона.

Прогноз погоди на 6 серпня у містах України:

Ужгород +32+34

Львів +29+31

Івано-Франківськ +29+31

Чернівці +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +29+31

Вінниця +28+30

Хмельницький +29+31

Житомир +29+31

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Кропивницький +29+31

Миколаїв +30+32

Одеса +28+30

Херсон +29+31

Сімферополь +28+30

Полтава +30+32

Суми +28+30

Харків +31+33

Дніпро +30+32

Запоріжжя +30+32

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

Прогноз погоди на 7 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Чернівці +22+24

Тернопіль +23+25

Рівне +23+25

Луцьк +23+25

Вінниця +27+29

Хмельницький +23+25

Житомир +24+26

Чернігів +29+31

Черкаси +29+31

Кропивницький +30+32

Миколаїв +32+34

Одеса +30+32

Херсон +32+34

Сімферополь +30+32

Полтава +29+31

Суми +29+31

Харків +30+32

Дніпро +30+32

Запоріжжя +32+34

Донецьк +31+33

Луганськ +32+34

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