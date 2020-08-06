Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні

6 серпня в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода, але місцями все ж пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 серпня, у четвер, антициклон визначатиме погоду у більшості областях країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Щоправда, в другій половині дня вздовж північного кордону – Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина – набіжать хмари і подекуди можливий дощ з грозою. Але ще раз – лише у північних районах зазначених областей. Температура повітря в Україні буде високою, +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів", – додала вона.

У Києві 6 серпня буде сонячно та спекотно, позначки термометрів сягнуть до +30+32. Але вже на вихідних температура повітря знизиться до +25+27.

Прогноз погоди на 6 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +28+30

Чернівці +28+30

Івано-Франківськ +28+30

Тернопіль +27+29

Рівне +30+32

Луцьк +29+31

Вінниця +30+32

Хмельницький +29+31

Житомир +30+32

Чернігів +30+32

Черкаси +30+32

Миколаїв +33+35

Одеса +29+31

Херсон +32+34

Сімферополь +30+32

Полтава +31+33

Суми +29+31

Харків +31+33

Дніпро +33+35

Запоріжжя +33+35

Донецьк +32+34

Луганськ +33+35

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