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Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 серпня в Україні переважатиме сонячна та спекотна погода, але місцями все ж пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 серпня, у четвер, антициклон визначатиме погоду у більшості областях країни. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Щоправда, в другій половині дня вздовж північного кордону Волинь, Рівненщина, Житомирщина, Київщина, Чернігівщина, Сумщина набіжать хмари і подекуди можливий дощ з грозою. Але ще раз лише у північних районах зазначених областей. Температура повітря в Україні буде високою, +28+33 градуси, на Півдні та на Сході місцями до +35 градусів", – додала вона.

У Києві 6 серпня буде сонячно та спекотно, позначки термометрів сягнуть до +30+32. Але вже на вихідних температура повітря знизиться до +25+27.

Прогноз погоди на 6 серпня у містах України:

Погода в Україні 6 серпня: точний прогноз на сьогодні - фото 419425
  • Ужгород +29+31
  • Львів +28+30
  • Чернівці +28+30
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Тернопіль +27+29
  • Рівне +30+32
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +30+32
  • Хмельницький +29+31
  • Житомир +30+32
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +30+32
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +29+31
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +31+33
  • Суми +29+31
  • Харків +31+33
  • Дніпро +33+35
  • Запоріжжя +33+35
  • Донецьк +32+34
  • Луганськ +33+35

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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