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Погода в Україні 6 лютого: у яких областях очікується снігопад
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6 лютого активний циклон Петра продовжить визначати погоду в Україні, тож варто бути готовими до сильних опадів, поривчастого вітру та ожеледиці. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
6 лютого, у четвер, по всій країні втримається негода з опадами у вигляді дощів зі снігом та похолоданням. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Тому негода у вигляді сильних опадів, супутні зимові несприятливі явища, ще затримаються на Півдні, Сході, окрім Харківщини, та на Дніпропетровщині. Вдень до Заходу та Півночі України підгребе атмосферний фронт із північного заходу Європи, тому в цих регіонах випадатиме сніжок. Температура повітря нарешті змиє весняний макіяж і стане подібною на себе: вдень від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, в Криму до +4+9 градусів. Вітер буде північних напрямків, поривчастий, часом до сильного". – зазначила вона.
У Києві 6 лютого також буде холодно та слизько, температура коливатиметься на рівні нуля, а до кінця доби очікується сніг.
Прогноз погоди на 6 лютого у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів 0+2
- Чернівці -1+1
- Івано-Франківськ -1+1
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця -1+1
- Хмельницький -1+1
- Житомир -1+1
- Чернігів -1+1
- Черкаси -1+1
- Миколаїв 0-2
- Одеса 0-2
- Херсон 0-2
- Сімферополь +2+4
- Полтава -1+1
- Суми -1+1
- Харків -1-3
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя 0-2
- Донецьк -1+1
- Луганськ 0-2
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