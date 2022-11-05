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Погода в Україні 6 листопада: синоптик попередила про похолодання
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6 листопада в Україні переважатиме волога погода, а температура повітря відчутно знизиться. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.
6 листопада, у більшості областей України прогнозується похолодання. Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, вночі температура сягатиме від -3 до +4, а вдень сягне позначок у +4+9 градусів.
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Тепліше повітря зависне ще на півдні та заході України, +9+14 градусів, у Криму до +16 градусів. Дощі пройдуть у західних областях, на Вінниччині, Житомирщині, ввечері дійдуть до Київщини. На решті території України – без опадів, – додала вона.
У Києві 6 листопада переважатиме холодна та вогка погода з туманами, а ввечері в столицю завітають дощі. Вдень максимальна температура повітря складе +7+9. Наступного тижня погода в Україні не зазнає значних змін, але температура трохи підійметься.
Прогноз погоди на 6 листопада по містах України:
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