Погода в Україні 6 грудня: похолодання та ожеледиця

6 грудня, у неділю, майже по всій країні переважатиме суха погода, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

6 грудня, у неділю, хмарна погода очікується на південному сході та у західних областях, а на решті території буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря знизиться. Вдень у неділю в Україні очікується 0-3 градуси морозу, на Заході та Півдні +1+5 градусів. На дорогах – ожеледиця. У Києві 6-го грудня опадів не передбачається. Є надія на прояснення, на сонце! У столиці похолоднішає: вдень 0-2 градуси морозу. Це похолодання очікується короткочасним. У другій половині наступного тижня потепліє", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 грудня у містах України:

Ужгород +9+11

Львів +2+4

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль +5+7

Рівне 0+2

Луцьк +2+4

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів -1-3

Черкаси 0-2

Миколаїв 0+2

Одеса +2+4

Херсон -1+1

Сімферополь -1+1

Полтава -1-3

Суми -1-3

Харків -1-3

Дніпро -1-3

Запоріжжя -1+1

Донецьк -1-3

Луганськ -1-3

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