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Погода в Україні 6 грудня: похолодання та ожеледиця

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 грудня, у неділю, майже по всій країні переважатиме суха погода, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

6 грудня, у неділю, хмарна погода очікується на південному сході та у західних областях, а на решті території буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря знизиться. Вдень у неділю в Україні очікується 0-3 градуси морозу, на Заході та Півдні +1+5 градусів. На дорогах ожеледиця. У Києві 6-го грудня опадів не передбачається. Є надія на прояснення, на сонце! У столиці похолоднішає: вдень 0-2 градуси морозу. Це похолодання очікується короткочасним. У другій половині наступного тижня потепліє", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 грудня у містах України:

Погода в Україні 6 грудня: похолодання та ожеледиця - фото 437970
  • Ужгород +9+11
  • Львів +2+4
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль +5+7
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси 0-2
  • Миколаїв 0+2
  • Одеса +2+4
  • Херсон -1+1
  • Сімферополь -1+1
  • Полтава -1-3
  • Суми -1-3
  • Харків -1-3
  • Дніпро -1-3
  • Запоріжжя -1+1
  • Донецьк -1-3
  • Луганськ -1-3

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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