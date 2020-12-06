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Погода в Україні 6 грудня: похолодання та ожеледиця
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6 грудня, у неділю, майже по всій країні переважатиме суха погода, а температура повітря почне знижуватись. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.
6 грудня, у неділю, хмарна погода очікується на південному сході та у західних областях, а на решті території буде сонячно та сухо. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря знизиться. Вдень у неділю в Україні очікується 0-3 градуси морозу, на Заході та Півдні +1+5 градусів. На дорогах – ожеледиця. У Києві 6-го грудня опадів не передбачається. Є надія на прояснення, на сонце! У столиці похолоднішає: вдень 0-2 градуси морозу. Це похолодання очікується короткочасним. У другій половині наступного тижня потепліє", – додала вона.
Прогноз погоди на 6 грудня у містах України:
- Ужгород +9+11
- Львів +2+4
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ +1+3
- Тернопіль +5+7
- Рівне 0+2
- Луцьк +2+4
- Вінниця 0+2
- Хмельницький 0+2
- Житомир 0+2
- Чернігів -1-3
- Черкаси 0-2
- Миколаїв 0+2
- Одеса +2+4
- Херсон -1+1
- Сімферополь -1+1
- Полтава -1-3
- Суми -1-3
- Харків -1-3
- Дніпро -1-3
- Запоріжжя -1+1
- Донецьк -1-3
- Луганськ -1-3
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