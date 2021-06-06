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Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

6 червня в Україні переважатиме волога, але тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 червня, у неділю, майже по всій країні очікуються періодичні дощі з грозами та шквалами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря впродовж неділі обіцяє бути комфортною, у денні години +18+23 градуси. У Києві та околицях ймовірність дощу 6-го червня більша. У столиці вихідними буде приємно тепло, максимальна температура повітря 5-6 червня ошиватиметься біля +20-ти градусів. Понеділок принесе в Україну знову багато дощів. Проте це вже буде наступна серія нашого серіалу", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 червня у містах України:

Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю - фото 462314
  • Ужгород +23+25
  • Львів +22+24
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +22+24
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +22+24
  • Вінниця +20+22
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +19+11
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +20+22
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +20+22
  • Полтава +19+11
  • Суми +19+11
  • Харків +19+11
  • Дніпро +19+11
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +19+11
  • Луганськ +19+11

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