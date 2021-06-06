Погода в Україні 6 червня: прогноз на неділю

6 червня в Україні переважатиме волога, але тепла погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

6 червня, у неділю, майже по всій країні очікуються періодичні дощі з грозами та шквалами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці.

"Температура повітря впродовж неділі обіцяє бути комфортною, у денні години +18+23 градуси. У Києві та околицях ймовірність дощу 6-го червня більша. У столиці вихідними буде приємно тепло, максимальна температура повітря 5-6 червня ошиватиметься біля +20-ти градусів. Понеділок принесе в Україну знову багато дощів. Проте це вже буде наступна серія нашого серіалу", – додала вона.

Прогноз погоди на 6 червня у містах України:

Ужгород +23+25

Львів +22+24

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +22+24

Рівне +22+24

Луцьк +22+24

Вінниця +20+22

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +20+22

Черкаси +19+11

Миколаїв +22+24

Одеса +20+22

Херсон +21+23

Сімферополь +20+22

Полтава +19+11

Суми +19+11

Харків +19+11

Дніпро +19+11

Запоріжжя +20+22

Донецьк +19+11

Луганськ +19+11

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