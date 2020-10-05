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Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 жовтня в Україні через протистояння антициклону та циклону втримається тепла та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 жовтня, у понеділок, майже по всій території країни втримається суха та сонячна погода, але зі штормовим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощів в Україні буде мало, лише атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, подекуди Вінниччину, Житомирщину, Одеську та Миколаївську області. Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом +19+24 градуси. У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря коливатиметься близько +20 градусів. Дощів не передбачається. Найближчий дощ у столиці ймовірний 7-го жовтня, а наступні вихідні обіцяють бути сонячними маловітряними, з температурою повітря +17+19 градусів". додала вона.

Прогноз погоди на 5 жовтня у містах України:

Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок - фото 428664
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +20+22
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +20+22
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +21+23
  • Полтава +21+23
  • Суми +20+22
  • Харків +21+23
  • Дніпро +21+23
  • Запоріжжя +21+23
  • Донецьк +21+23
  • Луганськ +21+23

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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