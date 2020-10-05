Погода в Україні 5 жовтня: точний прогноз на понеділок

5 жовтня в Україні через протистояння антициклону та циклону втримається тепла та вітряна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 жовтня, у понеділок, майже по всій території країни втримається суха та сонячна погода, але зі штормовим вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощів в Україні буде мало, лише атмосферний фронт хвостом зачепить західні області, подекуди Вінниччину, Житомирщину, Одеську та Миколаївську області. Температура повітря продовжує радувати теплим комфортом – +19+24 градуси. У Києві понеділок також буде теплим, денна температура повітря коливатиметься близько +20 градусів. Дощів не передбачається. Найближчий дощ у столиці ймовірний 7-го жовтня, а наступні вихідні обіцяють бути сонячними маловітряними, з температурою повітря +17+19 градусів". – додала вона.

Прогноз погоди на 5 жовтня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +21+23

Вінниця +21+23

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +20+22

Черкаси +20+22

Миколаїв +21+23

Одеса +20+22

Херсон +21+23

Сімферополь +21+23

Полтава +21+23

Суми +20+22

Харків +21+23

Дніпро +21+23

Запоріжжя +21+23

Донецьк +21+23

Луганськ +21+23

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