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Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека
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5 вересня в Україні температура повітря відчутно підійметься, а періодичних дощів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
5 вересня, у четвер, атмосферний фронт визначатиме погоду в країні, тому на півночі та заході буде сухо, а температура зросте до +22+26. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
А ось на Сході, Півдні та у центральних областях пройдуть періодичні дощі та трохи посвіжіє, до +25+29 градусів, десь ще затримається +30 градусів. У Києві без опадів, вдень очікується близько +23, +24 градусів", – наголосила вона.
Прогноз погоди на 5 вересня у містах України:
- Ужгород +22+24
- Львів +21+23
- Чернівці +22+24
- Івано-Франківськ +22+24
- Тернопіль +21+23
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +22+24
- Житомир +22+24
- Чернігів +22+24
- Черкаси +23+25
- Миколаїв +24+26
- Одеса +23+25
- Херсон +24+26
- Полтава +25+27
- Суми +24+26
- Харків +26+28
- Дніпро +25+27
- Запоріжжя +25+27
- Донецьк +26+28
- Луганськ +25+27
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