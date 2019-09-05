Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека

5 вересня в Україні температура повітря відчутно підійметься, а періодичних дощів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5 вересня, у четвер, атмосферний фронт визначатиме погоду в країні, тому на півночі та заході буде сухо, а температура зросте до +22+26. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

А ось на Сході, Півдні та у центральних областях пройдуть періодичні дощі та трохи посвіжіє, до +25+29 градусів, десь ще затримається +30 градусів. У Києві без опадів, вдень очікується близько +23, +24 градусів", – наголосила вона.

Прогноз погоди на 5 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +21+23

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +22+24

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +22+24

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +22+24

Черкаси +23+25

Миколаїв +24+26

Одеса +23+25

Херсон +24+26

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +26+28

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +26+28

Луганськ +25+27

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