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Серіал Кріпосна

Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

5 вересня в Україні температура повітря відчутно підійметься, а періодичних дощів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5 вересня, у четвер, атмосферний фронт визначатиме погоду в країні, тому на півночі та заході буде сухо, а температура зросте до +22+26. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

А ось на Сході, Півдні та у центральних областях пройдуть періодичні дощі та трохи посвіжіє, до +25+29 градусів, десь ще затримається +30 градусів. У Києві без опадів, вдень очікується близько +23, +24 градусів", – наголосила вона.

Прогноз погоди на 5 вересня у містах України:

Погода в Україні 5 вересня: у яких областях затримається спека - фото 352482
  • Ужгород +22+24
  • Львів +21+23
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +22+24
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +22+24
  • Черкаси +23+25
  • Миколаїв +24+26
  • Одеса +23+25
  • Херсон +24+26
  • Полтава +25+27
  • Суми +24+26
  • Харків +26+28
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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