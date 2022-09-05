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Погода в Україні 5 вересня: у яких областях буде найхолодніше
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5 вересня в Україні переважатиме сонячна осіння погода, дощі малоймовірні. Детальний прогноз по містах читайте далі.
5 вересня, у понеділок, по всій країні очікується справді осіння погода без опадів. За словами синоптика Наталки Діденко, середня температура повітря упродовж дня втримається на рівні +16+20, найхолодніше буде у північних та східних областях – до +15+19, а найтепліше у західних та південних – до +17+24.
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У Києві 5-го вересня очікується сонячна красива погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів. Більшу частину тижня ми перебуватимемо серед сухої сонячної погоди, серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю. Куди, які, скільки – будемо дивитися разом, – додала вона.
Прогноз погоди на 5 вересня у містах України:
- Ужгород +20+22
- Львів +18+20
- Івано-Франківськ +17+19
- Чернівці +18+20
- Тернопіль +18+20
- Рівне +17+19
- Луцьк +17+19
- Вінниця +18+20
- Хмельницький +17+19
- Житомир +18+20
- Чернігів +16+18
- Черкаси +18+20
- Кропивницький +18+20
- Миколаїв +20+22
- Одеса +20+22
- Херсон +20+22
- Сімферополь +19+21
- Полтава +17+19
- Суми +15+17
- Харків +17+19
- Дніпро +17+19
- Запоріжжя +19+21
- Донецьк +16+18
- Луганськ +16+18
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