Погода в Україні 5 вересня: у яких областях буде найхолодніше

5 вересня в Україні переважатиме сонячна осіння погода, дощі малоймовірні. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 вересня, у понеділок, по всій країні очікується справді осіння погода без опадів. За словами синоптика Наталки Діденко, середня температура повітря упродовж дня втримається на рівні +16+20, найхолодніше буде у північних та східних областях – до +15+19, а найтепліше у західних та південних – до +17+24.

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У Києві 5-го вересня очікується сонячна красива погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів. Більшу частину тижня ми перебуватимемо серед сухої сонячної погоди, серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю. Куди, які, скільки – будемо дивитися разом, – додала вона.

Прогноз погоди на 5 вересня у містах України:

Ужгород +20+22

Львів +18+20

Івано-Франківськ +17+19

Чернівці +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +17+19

Луцьк +17+19

Вінниця +18+20

Хмельницький +17+19

Житомир +18+20

Чернігів +16+18

Черкаси +18+20

Кропивницький +18+20

Миколаїв +20+22

Одеса +20+22

Херсон +20+22

Сімферополь +19+21

Полтава +17+19

Суми +15+17

Харків +17+19

Дніпро +17+19

Запоріжжя +19+21

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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