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Погода в Україні 5 вересня: у яких областях буде найхолодніше

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Прогноз погоди на 5 вересня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 5 вересня 2022 в Україні / Alisa Anton on Unsplash

5 вересня в Україні переважатиме сонячна осіння погода, дощі малоймовірні. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 вересня, у понеділок, по всій країні очікується справді осіння погода без опадів. За словами синоптика Наталки Діденко, середня температура повітря упродовж дня втримається на рівні +16+20, найхолодніше буде у північних та східних областях – до +15+19, а найтепліше у західних та південних – до +17+24.

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У Києві 5-го вересня очікується сонячна красива погода з максимальною температурою повітря близько +18 градусів. Вночі, ввечері, вранці стовпчики термометрів опускатимуться до +7+11 градусів. Більшу частину тижня ми перебуватимемо серед сухої сонячної погоди, серйозні дощі прибудуть в Україну в суботу-неділю. Куди, які, скільки – будемо дивитися разом, – додала вона.

Прогноз погоди на 5 вересня у містах України:

Погода в Україні 5 вересня: у яких областях буде найхолодніше - фото 512515
  • Ужгород +20+22
  • Львів +18+20
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Чернівці +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +17+19
  • Луцьк +17+19
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +18+20
  • Кропивницький +18+20
  • Миколаїв +20+22
  • Одеса +20+22
  • Херсон +20+22
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +17+19
  • Суми +15+17
  • Харків +17+19
  • Дніпро +17+19
  • Запоріжжя +19+21
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

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