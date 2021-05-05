Погода в Україні 5 травня: у яких областях очікуються грози

5 травня після нічних морозів в країну прийде весняне потепління, однак залишиться сильний вітер, а місяцями можливі дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

5 травня, у середу, температура повітря вдень прогріється до позначок у +15+20, передає синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, ще затримається поривчастий вітер, а у західних областях очікуються дощі з грозами, які до вечора досягнуть і Вінниччини.

"У Києві 5-го травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром. Киянам з краще буде на вулиці, аніж вдома – бо нічна, ще низька, температура повітря, +2+5 градусів, так вихолодить домівки, що навіть денні +20 поки не врятують від флісових противних штанів та домашніх теплих кофт. У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 5 травня у містах України:

Ужгород +17+19

Львів +18+20

Чернівці +18+20

Івано-Франківськ +18+20

Тернопіль +18+20

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +18+20

Хмельницький +18+20

Житомир +18+20

Чернігів +18+20

Черкаси +18+20

Миколаїв +17+19

Одеса +17+19

Херсон +17+19

Сімферополь +17+19

Полтава +18+20

Суми +18+20

Харків +17+19

Дніпро +18+20

Запоріжжя +17+19

Донецьк +17+19

Луганськ +17+19

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