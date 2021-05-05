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Погода в Україні 5 травня: у яких областях очікуються грози

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 травня після нічних морозів в країну прийде весняне потепління, однак залишиться сильний вітер, а місяцями можливі дощі. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

5 травня, у середу, температура повітря вдень прогріється до позначок у +15+20, передає синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. За її словами, ще затримається поривчастий вітер, а у західних областях очікуються дощі з грозами, які до вечора досягнуть і Вінниччини.

"У Києві 5-го травня погода обіцяє бути чудовою. Сонячно та вдень до +20 градусів. Хоча й із рвучким вітром. Киянам з краще буде на вулиці, аніж вдома – бо нічна, ще низька, температура повітря, +2+5 градусів, так вихолодить домівки, що навіть денні +20 поки не врятують від флісових противних штанів та домашніх теплих кофт. У другій половині тижня в Україні побільшає дощів, а з неділі-понеділка прибуде багато теплого повітря і високих градусів", поділилась вона.

Прогноз погоди на 5 травня у містах України:

Погода в Україні 5 травня: у яких областях очікуються грози - фото 458085
  • Ужгород +17+19
  • Львів +18+20
  • Чернівці +18+20
  • Івано-Франківськ +18+20
  • Тернопіль +18+20
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +18+20
  • Хмельницький +18+20
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +18+20
  • Черкаси +18+20
  • Миколаїв +17+19
  • Одеса +17+19
  • Херсон +17+19
  • Сімферополь +17+19
  • Полтава +18+20
  • Суми +18+20
  • Харків +17+19
  • Дніпро +18+20
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +17+19

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