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Погода в Україні 5 серпня: де буде найспекотніше

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Прогноз погоди на 5 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 5 серпня 2022 в Україні / Alex Meier on Unsplash

5 серпня в Україні переважатиме тепла погода з короткочасними дозами та грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 серпня, у п'ятницю, середня температура в Україні втримається на рівні +25+29, а найспекотніше буде у західних областях - до +27+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, циклон все ще затримається в країні, тому майже всюди можливі короткочасні дощі.

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5-го серпня на заході України домінуватиме антициклонічний характер погоди, тому там буде сухо та сонячно. У Києві у п'ятницю дощ, можливо з грозою, ймовірний аж ввечері, протягом значної частини доби 5-го серпня переважно без опадів. Повітря буде спекотним, до +29 градусів. Найближчими днями переважатиме висока температура повітря, а різкий стрибок вниз, до похолодання (у Києві ймовірно до +20+22 градусів) очікується у вівторок, – додала вона.

Прогноз погоди на 5 серпня у містах України:

Погода в Україні 5 серпня: де буде найспекотніше - фото 510885
  • Ужгород +30+32
  • Львів +29+31
  • Івано-Франківськ +28+30
  • Чернівці +27+29
  • Тернопіль +28+30
  • Рівне +28+30
  • Луцьк +29+31
  • Вінниця +27+29
  • Хмельницький +27+29
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +26+28
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +26+28
  • Полтава +25+27
  • Суми +25+27
  • Харків +25+27
  • Дніпро +26+28
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +27+29

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