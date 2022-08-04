Погода в Україні 5 серпня: де буде найспекотніше

5 серпня в Україні переважатиме тепла погода з короткочасними дозами та грозами. Детальний прогноз по містах читайте далі.

5 серпня, у п'ятницю, середня температура в Україні втримається на рівні +25+29, а найспекотніше буде у західних областях - до +27+32. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, циклон все ще затримається в країні, тому майже всюди можливі короткочасні дощі.

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5-го серпня на заході України домінуватиме антициклонічний характер погоди, тому там буде сухо та сонячно. У Києві у п'ятницю дощ, можливо з грозою, ймовірний аж ввечері, протягом значної частини доби 5-го серпня переважно без опадів. Повітря буде спекотним, до +29 градусів. Найближчими днями переважатиме висока температура повітря, а різкий стрибок вниз, до похолодання (у Києві ймовірно до +20+22 градусів) очікується у вівторок, – додала вона.

Прогноз погоди на 5 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Івано-Франківськ +28+30

Чернівці +27+29

Тернопіль +28+30

Рівне +28+30

Луцьк +29+31

Вінниця +27+29

Хмельницький +27+29

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Кропивницький +26+28

Миколаїв +25+27

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Сімферополь +26+28

Полтава +25+27

Суми +25+27

Харків +25+27

Дніпро +26+28

Запоріжжя +25+27

Донецьк +26+28

Луганськ +27+29

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