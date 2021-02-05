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Погода в Україні 5 лютого: похолодання і штормовий вітер
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5 лютого в Україну повернеться зимова температура повітря, однак опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
5 лютого, у п'ятницю, в країну прийде чергове похолодання, яке доповнить штормовий вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, антициклон забезпечить суху погоду у більшості областей, лише у Карпатах можливі невеликі опади у вигляді снігу.
У північних областях температура повітря знизиться вдень до -3-9 градусів. На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3+6 градусів. Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким, на Сході із штормовими поривами. Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. У Києві також буде дуже слизько. Без опадів. Вдень у п'ятницю очікується -3-5 градусів", – додала синоптик.
Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:
- Ужгород +2+4
- Львів -1+1
- Чернівці 0+2
- Івано-Франківськ +1+3
- Тернопіль -1+1
- Рівне -2-4
- Луцьк -1-3
- Вінниця -2-4
- Хмельницький -1+1
- Житомир -3-5
- Чернігів +4+6
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +1+3
- Одеса +3+5
- Херсон +1+3
- Сімферополь +2+4
- Полтава -4-6
- Суми -5-7
- Харків -1-3
- Дніпро -1+1
- Запоріжжя 0+2
- Донецьк -1+1
- Луганськ -1+1
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