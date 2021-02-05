Погода в Україні 5 лютого: похолодання і штормовий вітер

5 лютого в Україну повернеться зимова температура повітря, однак опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5 лютого, у п'ятницю, в країну прийде чергове похолодання, яке доповнить штормовий вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, антициклон забезпечить суху погоду у більшості областей, лише у Карпатах можливі невеликі опади у вигляді снігу.

У північних областях температура повітря знизиться вдень до -3-9 градусів. На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3+6 градусів. Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким, на Сході із штормовими поривами. Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. У Києві також буде дуже слизько. Без опадів. Вдень у п'ятницю очікується -3-5 градусів", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:

Ужгород +2+4

Львів -1+1

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль -1+1

Рівне -2-4

Луцьк -1-3

Вінниця -2-4

Хмельницький -1+1

Житомир -3-5

Чернігів +4+6

Черкаси +2+4

Миколаїв +1+3

Одеса +3+5

Херсон +1+3

Сімферополь +2+4

Полтава -4-6

Суми -5-7

Харків -1-3

Дніпро -1+1

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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