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Погода в Україні 5 лютого: похолодання і штормовий вітер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 лютого в Україну повернеться зимова температура повітря, однак опадів поменшає. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

5 лютого, у п'ятницю, в країну прийде чергове похолодання, яке доповнить штормовий вітер. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, антициклон забезпечить суху погоду у більшості областей, лише у Карпатах можливі невеликі опади у вигляді снігу.

У північних областях температура повітря знизиться вдень до -3-9 градусів. На решті території протягом дня очікується від 4 морозу до 2 тепла, у південній частині +3+6 градусів. Вітер перейде на холодний північно-західний, буде рвучким, на Сході із штормовими поривами. Похолодання сприятиме посиленню ожеледиці, ситуація на дорогах та тротуарах ускладниться. У Києві також буде дуже слизько. Без опадів. Вдень у п'ятницю очікується -3-5 градусів", – додала синоптик.

Прогноз погоди на 5 лютого у містах України:

Погода в Україні 5 лютого: похолодання і штормовий вітер - фото 446299
  • Ужгород +2+4
  • Львів -1+1
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -2-4
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -2-4
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -3-5
  • Чернігів +4+6
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +3+5
  • Херсон +1+3
  • Сімферополь +2+4
  • Полтава -4-6
  • Суми -5-7
  • Харків -1-3
  • Дніпро -1+1
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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