Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз на сьогодні

5 грудня в країну прийде потепління та суха погода, однак сильний вітер затримається. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 грудня, у суботу, антициклон визначати погоду по всій Україні, тож значних опадів не очікується, зате температура повітря підійметься. Найтепліше буде у західних областях – до +5+12. Однак потепління на довго не затримається, тож вже у неділю зимовий холод повернеться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Півночі України денна температура повітря вихідними коливатиметься близько нуля, а вночі почне поступово холоднішати і в ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4-7 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6-12 градусів! У центральних областях вихідними вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3-8 градусів, лише на Вінниччині буде -1-3 градуси. Схід України обіцяє бути із найнижчою температурою повітря, але, як компенсація, світитиме сонце. Протягом дня очікується -2-7 градусів, а вночі в неділю аж -7-14 градусів! Антициклон. Південна частина у суботу покаже денні +4+8 градусів, а вже в неділю й там очікується відчутне зниження температури повітря до невеликих нічних морозів", – додала вона.

У Києві 5 грудня переважатиме хмарна погода, вдень температура близько нуля.

Прогноз погоди на 5 грудня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +6+8

Чернівці +5+7

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +5+7

Луцьк +5+7

Вінниця +2+4

Хмельницький +5+7

Житомир +2+4

Чернігів +1+3

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +5+7

Херсон +3+5

Сімферополь +5+7

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +3+5

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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