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Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

5 грудня в країну прийде потепління та суха погода, однак сильний вітер затримається. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

5 грудня, у суботу, антициклон визначати погоду по всій Україні, тож значних опадів не очікується, зате температура повітря підійметься. Найтепліше буде у західних областях – до +5+12. Однак потепління на довго не затримається, тож вже у неділю зимовий холод повернеться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"На Півночі України денна температура повітря вихідними коливатиметься близько нуля, а вночі почне поступово холоднішати і в ніч на неділю передбачається на Житомирщині та Київщині до -4-7 градусів, на Чернігівщині та Сумщині до -6-12 градусів! У центральних областях вихідними вдень буде близько нуля, вночі в неділю стовпчики термометрів впадуть до -3-8 градусів, лише на Вінниччині буде -1-3 градуси. Схід України обіцяє бути із найнижчою температурою повітря, але, як компенсація, світитиме сонце. Протягом дня очікується -2-7 градусів, а вночі в неділю аж -7-14 градусів! Антициклон. Південна частина у суботу покаже денні +4+8 градусів, а вже в неділю й там очікується відчутне зниження температури повітря до невеликих нічних морозів", – додала вона.

У Києві 5 грудня переважатиме хмарна погода, вдень температура близько нуля.

Прогноз погоди на 5 грудня у містах України:

Погода в Україні 5 грудня: точний прогноз на сьогодні - фото 437862
  • Ужгород +10+12
  • Львів +6+8
  • Чернівці +5+7
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +5+7
  • Луцьк +5+7
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +5+7
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +5+7
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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