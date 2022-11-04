Погода в Україні 5 – 6 листопада: прогноз на вихідні

У перші вихідні листопада в Україні переважатиме суха погода, але все ж дощі завітають у кілька областей. Детальніший прогноз на 5 – 6 листопада дізнавайтесь далі.

5 – 6 листопада в Україні середня температура втримається на рівні +7+12, найсвіжіше буде у північно-східних областях – до +5+9, а найтепліше у південних – до +12+17. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Дощі пройдуть 5-го листопада на сході України, у Полтавській області, на Закарпатті. Це у суботу – все, з опадами. У неділю, 6-го листопада, дощова погода очікується в західних областях, дійдуть також опади до Вінниччини та Житомирщини. Проте на решті території України із вологих явищ – лише тумани. Які є характерною ознакою сезону, і які, окрім краси та ефектних фотографій, погіршують видимість на дорогах до 300-500 м, створюючи небажані умови для ДТП і які також заважають повноцінно дихати людям із бронхо-легеневими недугами. Уважненько! – додала вона.

У Києві 5-6 жовтня значних опадів не очікується, а температура в суботу підійметься до +10, однак у неділю знову знизиться до +8.

Прогноз погоди на 5 листопада по містах України:

Прогноз погоди на 6 листопада по містах України:

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