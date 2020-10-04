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Погода в Україні 4 жовтня: точний прогноз на неділю
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4 жовтня в Україну прийде справжнє бабине літо, локальні дощі можливі лише у деяких областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
4 жовтня, у неділю, Україна опиниться серед найтепліших європейських країн, адже вдень температура повітря складе до +20+24. Лише в областях на північному сході буде до +17+21. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Дощів не буде, лише в західних областях, а скоріше, в Карпатах, локальні опади ймовірні. Вітер – з південного сходу, поривчастий. У Києві – класична осінь. Можна якраз збирати гербарій, жолуді, напихати кишені і шафу каштанами (відлякують міль, а наступної осені приємно наткнутися буде на каштанчик у кишені куртки). У столиці 4 жовтня – без дощу, із сонечком, +22 градуси", – додала вона.
Прогноз погоди на 4 жовтня у містах України:
- Ужгород +21+23
- Львів +22+24
- Чернівці +21+23
- Івано-Франківськ +21+23
- Тернопіль +21+23
- Рівне +21+23
- Луцьк +21+23
- Вінниця +22+24
- Хмельницький +21+23
- Житомир +21+23
- Чернігів +19+21
- Черкаси +20+22
- Миколаїв +21+23
- Одеса +22+24
- Херсон +21+23
- Сімферополь +22+24
- Полтава +19+21
- Суми +18+20
- Харків +20+22
- Дніпро +20+22
- Запоріжжя +20+22
- Донецьк +20+22
- Луганськ +20+22
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