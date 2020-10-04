Погода в Україні 4 жовтня: точний прогноз на неділю

4 жовтня в Україну прийде справжнє бабине літо, локальні дощі можливі лише у деяких областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 жовтня, у неділю, Україна опиниться серед найтепліших європейських країн, адже вдень температура повітря складе до +20+24. Лише в областях на північному сході буде до +17+21. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощів не буде, лише в західних областях, а скоріше, в Карпатах, локальні опади ймовірні. Вітер – з південного сходу, поривчастий. У Києві – класична осінь. Можна якраз збирати гербарій, жолуді, напихати кишені і шафу каштанами (відлякують міль, а наступної осені приємно наткнутися буде на каштанчик у кишені куртки). У столиці 4 жовтня – без дощу, із сонечком, +22 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 жовтня у містах України:

Ужгород +21+23

Львів +22+24

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +21+23

Луцьк +21+23

Вінниця +22+24

Хмельницький +21+23

Житомир +21+23

Чернігів +19+21

Черкаси +20+22

Миколаїв +21+23

Одеса +22+24

Херсон +21+23

Сімферополь +22+24

Полтава +19+21

Суми +18+20

Харків +20+22

Дніпро +20+22

Запоріжжя +20+22

Донецьк +20+22

Луганськ +20+22

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