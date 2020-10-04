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Погода в Україні 4 жовтня: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 жовтня в Україну прийде справжнє бабине літо, локальні дощі можливі лише у деяких областях. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 жовтня, у неділю, Україна опиниться серед найтепліших європейських країн, адже вдень температура повітря складе до +20+24. Лише в областях на північному сході буде до +17+21. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Дощів не буде, лише в західних областях, а скоріше, в Карпатах, локальні опади ймовірні. Вітер з південного сходу, поривчастий. У Києві класична осінь. Можна якраз збирати гербарій, жолуді, напихати кишені і шафу каштанами (відлякують міль, а наступної осені приємно наткнутися буде на каштанчик у кишені куртки). У столиці 4 жовтня без дощу, із сонечком, +22 градуси", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 жовтня у містах України:

Погода в Україні 4 жовтня: точний прогноз на неділю - фото 428578
  • Ужгород +21+23
  • Львів +22+24
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +21+23
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +22+24
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +21+23
  • Чернігів +19+21
  • Черкаси +20+22
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +22+24
  • Херсон +21+23
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +19+21
  • Суми +18+20
  • Харків +20+22
  • Дніпро +20+22
  • Запоріжжя +20+22
  • Донецьк +20+22
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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