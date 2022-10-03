Погода в Україні 4 жовтня: синоптик розповіла, коли прийде бабине літо

4 жовтня в Україні все ще затримається доволі прохолодна та волога погода, але незабаром у більшості областей знову буде бабине літо. Детальний прогноз дізнавайтесь далі.

4 жовтня, у вівторок, у північних та західних областях очікується найнижча температура – до +8+12. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці. За її словами, середня температура вдень складе до +10+15, а найтепліше буде у південних та східних областях – до +14+19.

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Дощі у вівторок пройдуть у західних областях, північних та подекуди на сході України. У більшості центральних областей та на півдні суттєві опади малоймовірні. Вітер ще залишатиметься рвучким у західній та північній частинах України, – додала вона.

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У Києві 4 жовтня також переважатиме хмарна погода з періодичними дощами та температурою на рівні +9. Також синоптик попередила про високу магнітну активність Землі, тож варто зважати на серйозні магнітні бурі. Зате з 5 жовтня та аж по 12 в Україні завітає бабине літо з потеплінням до +14+21.

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