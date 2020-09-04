Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні

4 вересня в Україні відчутно послабне спека, але місцями все ще затримається літня температура. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 вересня, у п'ятницю, спекотна погода покине майже всі області України, лише на південному сході та сході втримається температура до +34. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Захід та Північ взагалі зацікавиться новою колекцією кардиганів, а хтось і легких пір‘ястих пуховичків, +18+23 градуси. Центральна частина розділиться у думках: від свіжої Вінниччини до гарячого Дніпра з районами. Південь також зітхне легше, хіба Запоріжжя міцно триматиме літо за хвоста, буде спекотно. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть місцями від Півночі через центральну частину до Одещини та Криму. Захід та Схід – явно разом, без опадів. У Києві на кінець робочого тижня атмосфера подарує благословенну компенсацію за пекельну спеку – очікується +20+22 градуси та ще й з дощем", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Чернівці +21+23

Івано-Франківськ +21+23

Тернопіль +21+23

Рівне +20+22

Луцьк +20+22

Вінниця +24+26

Хмельницький +21+23

Житомир +22+24

Чернігів +23+25

Черкаси +24+26

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +28+30

Сімферополь +27+29

Полтава +25+27

Суми +23+25

Харків +28+30

Дніпро +28+30

Запоріжжя +28+30

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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