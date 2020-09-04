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Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 вересня в Україні відчутно послабне спека, але місцями все ще затримається літня температура. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

4 вересня, у п'ятницю, спекотна погода покине майже всі області України, лише на південному сході та сході втримається температура до +34. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Захід та Північ взагалі зацікавиться новою колекцією кардиганів, а хтось і легких пір‘ястих пуховичків, +18+23 градуси. Центральна частина розділиться у думках: від свіжої Вінниччини до гарячого Дніпра з районами. Південь також зітхне легше, хіба Запоріжжя міцно триматиме літо за хвоста, буде спекотно. Дощі, подекуди з грозами, пройдуть місцями від Півночі через центральну частину до Одещини та Криму. Захід та Схід явно разом, без опадів. У Києві на кінець робочого тижня атмосфера подарує благословенну компенсацію за пекельну спеку очікується +20+22 градуси та ще й з дощем", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 вересня у містах України:

Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні - фото 423558
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +21+23
  • Івано-Франківськ +21+23
  • Тернопіль +21+23
  • Рівне +20+22
  • Луцьк +20+22
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +21+23
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +24+26
  • Миколаїв +27+29
  • Одеса +26+28
  • Херсон +28+30
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +25+27
  • Суми +23+25
  • Харків +28+30
  • Дніпро +28+30
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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