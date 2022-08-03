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Погода в Україні 4 серпня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на 4 серпня 2022 в Україні - фото 1
Прогноз погоди на 4 серпня 2022 в Україні / Red Zeppelin on Unsplash

4 серпня в Україні переважатиме волога та тепла погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

4 серпня, у четвер, дощі затримаються у більшості областей країни, а на Лівобережжі відзначаться ще й грозами. Лише у західній частині країни переважатиме малохмарна та суха погода, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря у четвер суттєво не зміниться, впродовж дня очікується +25+29 градусів, на Закарпатті та на Луганщині до +30 градусів. У Києві 4-го серпня ще залишається ймовірність дощу з грозою. Температура повітря становитиме протягом дня +26, +27 градусів, – додала вона.

А вже у другій воловині тижня дощі замінить спека, оскільки температура повітря зросте до +38+33.

Прогноз погоди на 4 серпня у містах України:

Погода в Україні 4 серпня: у яких областях пройдуть дощі - фото 510786
  • Ужгород +30+32
  • Львів +26+28
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +26+28
  • Тернопіль +26+28
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +26+28
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +26+28
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +25+27
  • Черкаси +25+27
  • Кропивницький +27+29
  • Миколаїв +26+28
  • Одеса +26+28
  • Херсон +26+28
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +25+27
  • Суми +26+28
  • Харків +26+28
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +26+28
  • Донецьк +26+28
  • Луганськ +27+29

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