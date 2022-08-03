Погода в Україні 4 серпня: у яких областях пройдуть дощі

4 серпня в Україні переважатиме волога та тепла погода. Детальний прогноз по містах читайте далі.

4 серпня, у четвер, дощі затримаються у більшості областей країни, а на Лівобережжі відзначаться ще й грозами. Лише у західній частині країни переважатиме малохмарна та суха погода, про що розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря у четвер суттєво не зміниться, впродовж дня очікується +25+29 градусів, на Закарпатті та на Луганщині до +30 градусів. У Києві 4-го серпня ще залишається ймовірність дощу з грозою. Температура повітря становитиме протягом дня +26, +27 градусів, – додала вона.

А вже у другій воловині тижня дощі замінить спека, оскільки температура повітря зросте до +38+33.

Прогноз погоди на 4 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +26+28

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +26+28

Тернопіль +26+28

Рівне +26+28

Луцьк +26+28

Вінниця +26+28

Хмельницький +26+28

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +25+27

Кропивницький +27+29

Миколаїв +26+28

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Сімферополь +27+29

Полтава +25+27

Суми +26+28

Харків +26+28

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +26+28

Луганськ +27+29

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