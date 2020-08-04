Погода в Україні 4 серпня: спека повертається

4 серпня антициклон визначатиме погоду в країні, тому у всіх областях буде сонячно та тепло. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

4 серпня, у вівторок, українцям варто почати готуватись до повернення спеки. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вдень становитиме +25+31 градус. Прогноз взагалі буде коротеньким, бо – антициклон. Повсюди в Україні – без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с. У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28, +29 градусів. Надалі спека посилиться. Тиждень загалом обіцяє бути без опадів, підсушить повітря антициклон, хіба аж у кінці тижня на Півночі та подекуди на Заході пройдуть короткі дощі з грозами", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 серпня у містах України:

Ужгород +27+29

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +26+28

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +25+27

Житомир +27+29

Чернігів +26+28

Черкаси +29+31

Миколаїв +29+31

Одеса +29+31

Херсон +29+31

Сімферополь +27+29

Полтава +28+30

Суми +25+27

Харків +28+30

Дніпро +29+31

Запоріжжя +28+30

Донецьк +28+30

Луганськ +28+30

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