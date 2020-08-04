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Погода в Україні 4 серпня: спека повертається

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 серпня антициклон визначатиме погоду в країні, тому у всіх областях буде сонячно та тепло. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

4 серпня, у вівторок, українцям варто почати готуватись до повернення спеки. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря вдень становитиме +25+31 градус. Прогноз взагалі буде коротеньким, бо антициклон. Повсюди в Україні без опадів та переважно сонячно. Вітер південний або південно-східний, 3-8 м/с. У Києві вівторок очікується сухим сонячним, з температурою повітря +28, +29 градусів. Надалі спека посилиться. Тиждень загалом обіцяє бути без опадів, підсушить повітря антициклон, хіба аж у кінці тижня на Півночі та подекуди на Заході пройдуть короткі дощі з грозами", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 серпня у містах України:

Погода в Україні 4 серпня: спека повертається - фото 418922
  • Ужгород +27+29
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +26+28
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +27+29
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +29+31
  • Одеса +29+31
  • Херсон +29+31
  • Сімферополь +27+29
  • Полтава +28+30
  • Суми +25+27
  • Харків +28+30
  • Дніпро +29+31
  • Запоріжжя +28+30
  • Донецьк +28+30
  • Луганськ +28+30

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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