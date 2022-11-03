Погода в Україні 4 листопада: у яких областях буде найтепліше

4 листопада в Україні волога погода затримається у багатьох областях, але температура повітря майже не зміниться. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

4 листопада, у п'ятницю, сухо та малохмарно буде лише у західних та південних областях, а також на Вінниччині. Тим часом у східних, північних та місцями центральних областях переважатиме волога погода з періодичними дощами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у фейсбуці.

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Температура повітря у п'ятницю за статусом залишиться без змін – найтепліше очікується у південній частині та на заході, +10+14 градусів. На решті території +8+12 градусів, на північному сході найхолодніше, +6+10 градусів, – додала вона.

У Києві 4 листопада також волога погода з короткочасними дощами, а температура затримається поблизу позначки в +10. На вихідних очікувати серйозних опадів не варто, як і значних змін температури повітря.

Прогноз погоди на 4 листопада по містах України:

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