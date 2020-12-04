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Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю
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4 грудня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому буде сухо, але вітряно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
4 грудня, у п'ятницю, по всій країні переважатиме суха та холодна погода, однак посилиться вітер, який дійде до штормових значень у західних та північних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря коливатиметься в межах 0+4 градусів, тобто, трохи потепліє. Нюанси. На Сході місцями до -1 градуса. У західних областях та на Півдні до +4+8 градусів, в Криму до +9+12 градусів. Між іншим, на Заході у суботу потепліє аж до +10 градусів, але в неділю знову похолоднішає. У Києві 4-го грудня буде без істотних опадів. Вночі до -2 градусів, вдень +1+3 градуси. Вітряно", – додала вона.
Прогноз погоди на 4 грудня у містах України:
- Ужгород +8+10
- Львів +4+6
- Чернівці +4+6
- Івано-Франківськ +4+6
- Тернопіль +4+6
- Луцьк +4+6
- Вінниця +3+5
- Хмельницький +3+5
- Житомир +2+4
- Чернігів +1+3
- Черкаси +2+4
- Миколаїв +3+5
- Одеса +6+8
- Херсон +4+6
- Сімферополь +10+12
- Полтава +1+3
- Суми +1+3
- Харків 0+2
- Дніпро +2+4
- Запоріжжя +2+4
- Донецьк 0+2
- Луганськ 0+2
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