Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю

  • 2
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 грудня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому буде сухо, але вітряно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

4 грудня, у п'ятницю, по всій країні переважатиме суха та холодна погода, однак посилиться вітер, який дійде до штормових значень у західних та північних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря коливатиметься в межах 0+4 градусів, тобто, трохи потепліє. Нюанси. На Сході місцями до -1 градуса. У західних областях та на Півдні до +4+8 градусів, в Криму до +9+12 градусів. Між іншим, на Заході у суботу потепліє аж до +10 градусів, але в неділю знову похолоднішає. У Києві 4-го грудня буде без істотних опадів. Вночі до -2 градусів, вдень +1+3 градуси. Вітряно", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 грудня у містах України:

Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю - фото 437739
  • Ужгород +8+10
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +4+6
  • Тернопіль +4+6
  • Луцьк +4+6
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +2+4
  • Чернігів +1+3
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +3+5
  • Одеса +6+8
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +10+12
  • Полтава +1+3
  • Суми +1+3
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк 0+2
  • Луганськ 0+2

Читайте також: Погода у грудні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Скільки днів на рік проводять у своєму смартфоні найактивніші користувачі: шокуюча цифра
  • 22 листопада, 08:51
  • 61
Які стосунки насправді вам потрібні: простий тест у картинці
  • 01 грудня, 14:15
  • 659
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2689935
Загрузка...
Новини