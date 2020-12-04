Погода в Україні 4 грудня: точний прогноз на п'ятницю

4 грудня в Україні визначатиме погоду антициклон, тому буде сухо, але вітряно. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

4 грудня, у п'ятницю, по всій країні переважатиме суха та холодна погода, однак посилиться вітер, який дійде до штормових значень у західних та північних областях. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря коливатиметься в межах 0+4 градусів, тобто, трохи потепліє. Нюанси. На Сході місцями до -1 градуса. У західних областях та на Півдні до +4+8 градусів, в Криму до +9+12 градусів. Між іншим, на Заході у суботу потепліє аж до +10 градусів, але в неділю знову похолоднішає. У Києві 4-го грудня буде без істотних опадів. Вночі до -2 градусів, вдень +1+3 градуси. Вітряно", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 грудня у містах України:

Ужгород +8+10

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +4+6

Тернопіль +4+6

Луцьк +4+6

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +2+4

Чернігів +1+3

Черкаси +2+4

Миколаїв +3+5

Одеса +6+8

Херсон +4+6

Сімферополь +10+12

Полтава +1+3

Суми +1+3

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +2+4

Донецьк 0+2

Луганськ 0+2

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