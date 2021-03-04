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Погода в Україні 4 березня: весняне потепління

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

4 березня антициклон гарантує в Україні безхмарну та суху погоду. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

4 березня, у четвер, по всій країні втримається сонячна погода без дощів, але з сильним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Антициклон Жаклін буде розганяти над Україною вологі хмари. Тому 4 березня опадів не очікується. І додатковим бонусом від Жаклін тепла погода вдень до +7+14 градусів. Хіба на північному сході буде свіжіше, десь +2+4 градуси. У Києві буде сухо й тепло, до +10 градусів. Постарайтеся хоч трохи висунути носа на вулицю - бо в п‘ятницю прийдуть опади, а в суботу-неділю похолодає", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 березня у містах України:

Погода в Україні 4 березня: весняне потепління - фото 450076
  • Ужгород +10+12
  • Львів +11+13
  • Чернівці +12+14
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +11+13
  • Рівне +7+9
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +9+10
  • Хмельницький 10+12
  • Житомир +9+10
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +9+10
  • Миколаїв +9+10
  • Одеса +9+10
  • Херсон +8+10
  • Сімферополь +7+9
  • Полтава +8+10
  • Суми +6+8
  • Харків +7+9
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +6+8
  • Луганськ +6+8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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