Погода в Україні 4 березня: весняне потепління

4 березня антициклон гарантує в Україні безхмарну та суху погоду. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

4 березня, у четвер, по всій країні втримається сонячна погода без дощів, але з сильним вітром. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Антициклон Жаклін буде розганяти над Україною вологі хмари. Тому 4 березня опадів не очікується. І додатковим бонусом від Жаклін – тепла погода вдень до +7+14 градусів. Хіба на північному сході буде свіжіше, десь +2+4 градуси. У Києві буде сухо й тепло, до +10 градусів. Постарайтеся хоч трохи висунути носа на вулицю - бо в п‘ятницю прийдуть опади, а в суботу-неділю похолодає", – додала вона.

Прогноз погоди на 4 березня у містах України:

Ужгород +10+12

Львів +11+13

Чернівці +12+14

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +11+13

Рівне +7+9

Луцьк +7+9

Вінниця +9+10

Хмельницький 10+12

Житомир +9+10

Чернігів +6+8

Черкаси +9+10

Миколаїв +9+10

Одеса +9+10

Херсон +8+10

Сімферополь +7+9

Полтава +8+10

Суми +6+8

Харків +7+9

Дніпро +8+10

Запоріжжя +7+9

Донецьк +6+8

Луганськ +6+8

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