Погода в Україні 31 жовтня: у яких областях можливі дощі

31 жовтня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода з сильним вітром. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.

31 жовтня, в понеділок, майже по всій країні втримається суха погода. незначні опади вдень пройдуть лише у Луганській та Донецькій областях. Відповідно до даних Укргідрометцентру, очікується посилення вітру до 7-12 м/с, а на Лівобережжі пориви місцями сягатимуть 15-20 м/с.

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Температура вдень 8-13°, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 14-19°, а у північно-східній частині країни 5-10°. На Київщині 31 жовтня дощів не очікується, втримається мінлива хмарність, а температура коливатиметься на рівні 8-13°, у Києві до 10° тепла.

Прогноз погоди на 31 жовтня по містах України:

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