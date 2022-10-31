На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Погода в Україні 31 жовтня: у яких областях можливі дощі
-
- 16
31 жовтня в Україні переважатиме суха та малохмарна погода з сильним вітром. Детальніший прогноз по містах дізнавайтесь далі.
31 жовтня, в понеділок, майже по всій країні втримається суха погода. незначні опади вдень пройдуть лише у Луганській та Донецькій областях. Відповідно до даних Укргідрометцентру, очікується посилення вітру до 7-12 м/с, а на Лівобережжі пориви місцями сягатимуть 15-20 м/с.
І ще: Погода у листопаді 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
Температура вдень 8-13°, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 14-19°, а у північно-східній частині країни 5-10°. На Київщині 31 жовтня дощів не очікується, втримається мінлива хмарність, а температура коливатиметься на рівні 8-13°, у Києві до 10° тепла.
Прогноз погоди на 31 жовтня по містах України:
Читайте також: Магнітні бурі у листопаді 2022: календар, коли небезпечні дати в Україні
- 31 жовтня
-
20:331 листопада 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
18:26Як дізнатись, чи стосунки будуть тривалими: експерт назвала 4 ознаки
-
17:41Нема води: важливі поради, як підготувати запас води для надзвичайних ситуацій
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
Українські патріотичні пісні: плейлист, який підіймає дух
-
15:40Погода 1 листопада в Україні: синоптик розповіла, як почнеться новий місяць осені
-
14:33Дженніфер Лопес влаштувала інтимну фотосесію у спідньому
-
13:33Що робити, якщо відключили світло: важливі поради
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:37Як організувати робоче місце, щоб бути продуктивним
-
10:33"Ховала ангельський голос": Ніколь Кідман вразила фанатів своїм співом – відео
-
09:37Погода в Україні 31 жовтня: у яких областях можливі дощі
-
08:265 випадків, коли водіям треба вмикати "аварійку", але не всі це роблять
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 30 жовтня
-
20:34Як зробити свічку з картоплі: інструкція на випадок відключення світла
-
19:32Укрзалізниця запускає нові рейси: 4 за кордон і 10 між містами
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії
-
17:26Мультфільм від Disney "Віддзеркалення" показав першу plus-size героїню: дивіться трейлер
-
16:28Найнеобхідніші речі, якщо відключать світло, газ чи опалення: список від Rozetka
-
15:3031 жовтня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
14:31Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською
-
13:30Погода у листопаді 2022 в Україні: прогноз синоптиків на місяць
-
12:29Ось які симптоми контузії у випадку вибухової хвилі
-
11:35ТОП-5 фільмів жахів, які можна дивитись з дітьми
- 31 жовтня
-
19:29"Антитіла" наживо виконали свій воєнний хіт на польському "Голосі країни" – відео
-
16:31Українці можуть вибрати журі Нацвідбору на Євробачення 2023: як це зробити у Дії
-
12:36Гороскоп на цей тиждень 31 жовтня – 6 листопада 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
- 30 жовтня
-
18:32Експерти розповіли, як зберегти продукти, коли немає електроенергії
-
14:31Співак ENLEO підкорює мережу піснею "Веди мене в храм" – "Take me to church" українською
-
10:32Салат з печеним гарбузом: осінній рецепт
-
04:00Точний час в Києві: яка зараз година в Україні – онлайн годинник
- 29 жовтня
-
19:31Зарплата, вік, посади: дізнайтеся портрет українського IT-спеціаліста у 2022 році
-
15:32Через 6 років: Ріанна випустила трек, який буде саундтреком до фільму про Чорну пантеру
-
10:31Гурт KOZAK SYSTEM перетворив на пісню вірш Ліни Костенко "Крила"
- 28 жовтня
-
20:30Кохання під час війни: Макс Барських та співачка ETOLUBOV записали спільну пісню "Римую"
-
16:32"Вимкни телефон": TVORCHI презентували іронічну пісню про залежність від соцмереж
-
12:30Коли переводять годинник на зимовий час 2022 в Україні: дата переходу
- 27 жовтня
-
18:33Чому нема світла: в Укренерго відповіли на поширені питання та показали графік відключень
-
14:41Jerry Heil, Лилу45 та TVORCHI: з'явився лонглист Нацвідбору на Євробачення-2023
-
09:36Через 15 блокпостів росіян: Марія про евакуацію з Маріуполя з маленькими дітьми
- 26 жовтня
-
20:50Як зменшити використання електроенергії, коли готуєш: 5 простих порад
-
16:55Популярну українську колискову "Ой ходить сон" переспівали у Бразилії
-
11:58Критична зима і умисні відключення: фейки про енергетичну ситуацію в Україні
- 25 жовтня
-
20:54Як ще назвати негідника: 10 образливих звертань українською
-
17:52Колорит і традиції: T.HUTSULS у новому кліпі "Сум вівчара" показали правдивих гуцулів
-
13:49"Будемо тут до останнього": переселенка з Маріуполя розповіла про життя у Дніпрі
-
09:27Переговори з окупантами чи боротьба: результати опитування серед українців
- 24 жовтня
-
19:21Говори красиво: 10 красивих українських слів, які описують осінь
-
15:29Гороскоп на цей тиждень 24 – 30 жовтня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку