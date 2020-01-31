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Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на п'ятницю

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Прогноз на сьогодні - фото 1
Прогноз на сьогодні

31 січня у більшості областей України все ще затримається волога та холодна погода, але місцями дощі з мокрим снігом припиняться, а температура почне підійматись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

31 січня, у п'ятницю, на заході, на Вінниччині, на Житомирщині та Київщині вдень пройдуть дощі з мокрим снігом, які до вечора захоплять ще й Одещину та Черкащину. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний. Температура повітря протягом дня +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів. У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів", – додала вона. Синоптик також розповіла, що на вихідних, 1-2 лютого буде ще волого, але потепліє до +7+10 на заході, а на півдні навіть до +12. Однак початок нового тижня принесе нову порцію похолодання.

Прогноз погоди на 31 січня у містах України:

Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на п'ятницю - фото 383077
  • Ужгород +3+5
  • Львів +4+6
  • Чернівці +4+6
  • Івано-Франківськ +3+5
  • Тернопіль +3+5
  • Рівне +4+6
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +2+4
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +3+5
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +5+7
  • Одеса +4+6
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава +3+5
  • Суми +2+4
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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