Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на п'ятницю

31 січня у більшості областей України все ще затримається волога та холодна погода, але місцями дощі з мокрим снігом припиняться, а температура почне підійматись. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

31 січня, у п'ятницю, на заході, на Вінниччині, на Житомирщині та Київщині вдень пройдуть дощі з мокрим снігом, які до вечора захоплять ще й Одещину та Черкащину. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вітер буде південно-західний, поривчастий, сильний. Температура повітря протягом дня +1+5 градусів, на Півдні +4+9 градусів. У Києві 31-го січня очікується волога погода, періодично мокрий сніг чи дощ, рвучкий вітер, денна температура повітря близько +3 градусів", – додала вона. Синоптик також розповіла, що на вихідних, 1-2 лютого буде ще волого, але потепліє до +7+10 на заході, а на півдні навіть до +12. Однак початок нового тижня принесе нову порцію похолодання.

Прогноз погоди на 31 січня у містах України:

Ужгород +3+5

Львів +4+6

Чернівці +4+6

Івано-Франківськ +3+5

Тернопіль +3+5

Рівне +4+6

Луцьк +3+5

Вінниця +2+4

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +3+5

Черкаси +2+4

Миколаїв +5+7

Одеса +4+6

Херсон +5+7

Сімферополь +5+7

Полтава +3+5

Суми +2+4

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +2+4

Луганськ +3+5

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