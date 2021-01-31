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Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на неділю

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

31 січня в Україні переважатиме морозна та вітряна погода. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

31 січня в Україні не очікується значних опадів у більшості областей, але ожеледиця та рвучкий вітер залишаться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Середня температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +3. Трішки тепліше буде у південних та східних областях – до +3+7.

"У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години поморозить, -5-8 градусів, вдень очікується 0-3 градуси морозу. Вітер буде рвучким, закутуйте шию", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 січня у містах України:

Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на неділю - фото 445649
  • Ужгород -1+1
  • Львів -1-3
  • Чернівці -1-3
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -1-3
  • Рівне -1-3
  • Луцьк -1-3
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1-3
  • Житомир -1-3
  • Чернігів -1-3
  • Черкаси -1+1
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +1+3
  • Херсон +4+6
  • Сімферополь +6+8
  • Полтава -1+1
  • Суми -1-3
  • Харків +3+5
  • Дніпро 0+2
  • Запоріжжя +3+5
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +3+5

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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