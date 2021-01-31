Погода в Україні 31 січня: точний прогноз на неділю

31 січня в Україні переважатиме морозна та вітряна погода. Детальний прогноз по містах на сьогодні читайте далі.

31 січня в Україні не очікується значних опадів у більшості областей, але ожеледиця та рвучкий вітер залишаться. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. Середня температура повітря вдень коливатиметься від -3 до +3. Трішки тепліше буде у південних та східних областях – до +3+7.

"У Києві вихідними переважатиме волога погода, лише вдень у неділю опади малоймовірні. На дорогах ожеледиця. У нічні години поморозить, -5-8 градусів, вдень очікується 0-3 градуси морозу. Вітер буде рвучким, закутуйте шию", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 січня у містах України:

Ужгород -1+1

Львів -1-3

Чернівці -1-3

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -1-3

Рівне -1-3

Луцьк -1-3

Вінниця -1+1

Хмельницький -1-3

Житомир -1-3

Чернігів -1-3

Черкаси -1+1

Миколаїв +2+4

Одеса +1+3

Херсон +4+6

Сімферополь +6+8

Полтава -1+1

Суми -1-3

Харків +3+5

Дніпро 0+2

Запоріжжя +3+5

Донецьк +3+5

Луганськ +3+5

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