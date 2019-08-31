Погода в Україні 31 серпня: у кількох областях пройдуть грози

31 серпня літня погода все ще затримається в Україні, однак місцями можливі опади у вигляді дощів з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

31 серпня, у суботу, в останній день літа буде справді літня погода, адже в Україні домінуватиме антициклон. Однак на Житомирщині, Київщині, Чернігівщині та на півночі країн, окрім Сумщини, можливі дощі. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря буде високою, вдень 31 серпня та 1 вересня очікується +26+32 градуси. У Києві вихідними засідатиме переважно суха погода, але саме над столицею 31 серпня, а особливо 1 вересня, є ймовірність локального дощу з грозою. Температура повітря у столиці вихідними передбачається високою, +28+30 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 серпня у містах України:

Ужгород +30+32

Львів +29+31

Чернівці +30+32

Івано-Франківськ +28+39

Тернопіль +29+31

Рівне +28+30

Луцьк +29+31

Вінниця +27+29

Хмельницький +29+31

Житомир +26+28

Чернігів +25+27

Черкаси +26+28

Миколаїв +27+29

Одеса +26+28

Херсон +26+28

Полтава +25+27

Суми +24+26

Харків +24+26

Дніпро +25+27

Запоріжжя +26+28

Донецьк +24+26

Луганськ +25+27

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