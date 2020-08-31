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Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

31 серпня в Україні затримається спека, а з нею і сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

31 серпня, у понеділок, по всій країні прогнозується справді літня спекотна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Скрізь в Україні сонце й дуже, дуже тепло, спекотно, +30+35 градусів. Хіба трохи на Заході подекуди +28, +29 градусів йде фронт.Але цей фронт, який принесе дощі з грозами вже 1 вересня у західні області України (включно з похолоданням, це вже клопіт осені, вересня. У Києві 31-го серпня також сухо та спекотно, до +32 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 серпня у містах України:

Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа - фото 422844
  • Ужгород +29+31
  • Львів +25+27
  • Чернівці +31+33
  • Івано-Франківськ +29+31
  • Тернопіль +29+31
  • Рівне +29+31
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +31+33
  • Хмельницький +31+33
  • Житомир +31+33
  • Чернігів +30+32
  • Черкаси +31+33
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +29+31
  • Херсон +33+35
  • Сімферополь +31+33
  • Полтава +31+33
  • Суми +29+31
  • Харків +31+33
  • Дніпро +33+35
  • Запоріжжя +33+35
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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