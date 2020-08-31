Погода в Україні 31 серпня: прогноз на останній день літа

31 серпня в Україні затримається спека, а з нею і сонячна погода. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

31 серпня, у понеділок, по всій країні прогнозується справді літня спекотна погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Скрізь в Україні сонце й дуже, дуже тепло, спекотно, +30+35 градусів. Хіба трохи на Заході подекуди +28, +29 градусів – йде фронт.Але цей фронт, який принесе дощі з грозами вже 1 вересня у західні області України (включно з похолоданням, це вже клопіт осені, вересня. У Києві 31-го серпня також сухо та спекотно, до +32 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 31 серпня у містах України:

Ужгород +29+31

Львів +25+27

Чернівці +31+33

Івано-Франківськ +29+31

Тернопіль +29+31

Рівне +29+31

Луцьк +25+27

Вінниця +31+33

Хмельницький +31+33

Житомир +31+33

Чернігів +30+32

Черкаси +31+33

Миколаїв +33+35

Одеса +29+31

Херсон +33+35

Сімферополь +31+33

Полтава +31+33

Суми +29+31

Харків +31+33

Дніпро +33+35

Запоріжжя +33+35

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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