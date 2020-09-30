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Погода в Україні 30 вересня: дощі і штормовий вітер
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30 вересня погода в Україні кардинально зміниться, адже майже по всіх областях очікуються дощі та похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.
30 вересня, у середу, через циклон майже по всій країні пройдуть дощі. Лише на Сумщині, Луганщині та Харківщині переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у східних областях на заміну опадам прийде штормовий вітер.
"Загалом в Україні вітер буде південно-східний, на Заході – північно-західний, 5-12 м/с, тобто, помірний, проте "колючий". Найхолоднішою передбачається погода в західних областях, максимально лише +12+16 градусів. У більшості областей України в середу +14+18 градусів, на Півдні та Сході +15+20 градусів. У Києві 30-го вересня очікується волога хмарна погода з низькою температурою повітря, протягом дня близько +15 градусів. У столиці очікується поривчастий вітер", – додала вона.
Прогноз погоди на 30 вересня у містах України:
- Ужгород +12+14
- Львів +12+14
- Чернівці +14+16
- Івано-Франківськ +12+14
- Тернопіль +12+14
- Рівне +12+14
- Луцьк +12+14
- Вінниця +16+18
- Хмельницький +14+16
- Житомир +14+16
- Чернігів +16+18
- Черкаси +14+16
- Миколаїв +19+21
- Одеса +19+21
- Херсон +19+21
- Сімферополь +19+21
- Полтава +14+16
- Суми +16+18
- Харків +19+21
- Дніпро +15+17
- Запоріжжя +18+20
- Донецьк +17+19
- Луганськ +20+22
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