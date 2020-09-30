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Погода в Україні 30 вересня: дощі і штормовий вітер

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 вересня погода в Україні кардинально зміниться, адже майже по всіх областях очікуються дощі та похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 вересня, у середу, через циклон майже по всій країні пройдуть дощі. Лише на Сумщині, Луганщині та Харківщині переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у східних областях на заміну опадам прийде штормовий вітер.

"Загалом в Україні вітер буде південно-східний, на Заході північно-західний, 5-12 м/с, тобто, помірний, проте "колючий". Найхолоднішою передбачається погода в західних областях, максимально лише +12+16 градусів. У більшості областей України в середу +14+18 градусів, на Півдні та Сході +15+20 градусів. У Києві 30-го вересня очікується волога хмарна погода з низькою температурою повітря, протягом дня близько +15 градусів. У столиці очікується поривчастий вітер", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 вересня у містах України:

Погода в Україні 30 вересня: дощі і штормовий вітер - фото 428022
  • Ужгород +12+14
  • Львів +12+14
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +12+14
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +14+16
  • Житомир +14+16
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +14+16
  • Миколаїв +19+21
  • Одеса +19+21
  • Херсон +19+21
  • Сімферополь +19+21
  • Полтава +14+16
  • Суми +16+18
  • Харків +19+21
  • Дніпро +15+17
  • Запоріжжя +18+20
  • Донецьк +17+19
  • Луганськ +20+22

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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