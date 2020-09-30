Погода в Україні 30 вересня: дощі і штормовий вітер

30 вересня погода в Україні кардинально зміниться, адже майже по всіх областях очікуються дощі та похолодання. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 вересня, у середу, через циклон майже по всій країні пройдуть дощі. Лише на Сумщині, Луганщині та Харківщині переважатиме суха погода. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, у східних областях на заміну опадам прийде штормовий вітер.

"Загалом в Україні вітер буде південно-східний, на Заході – північно-західний, 5-12 м/с, тобто, помірний, проте "колючий". Найхолоднішою передбачається погода в західних областях, максимально лише +12+16 градусів. У більшості областей України в середу +14+18 градусів, на Півдні та Сході +15+20 градусів. У Києві 30-го вересня очікується волога хмарна погода з низькою температурою повітря, протягом дня близько +15 градусів. У столиці очікується поривчастий вітер", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 вересня у містах України:

Ужгород +12+14

Львів +12+14

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +12+14

Луцьк +12+14

Вінниця +16+18

Хмельницький +14+16

Житомир +14+16

Чернігів +16+18

Черкаси +14+16

Миколаїв +19+21

Одеса +19+21

Херсон +19+21

Сімферополь +19+21

Полтава +14+16

Суми +16+18

Харків +19+21

Дніпро +15+17

Запоріжжя +18+20

Донецьк +17+19

Луганськ +20+22

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