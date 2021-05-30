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Погода в Україні 30 травня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 травня майже по всій країні очікуються короткочасні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 травня, у неділю, похолодання прийде в країну разом з короткочасними дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. за її словами, упродовж дня очікуються прояснення, однак в жодній з областей не буде лише сонячно.

"У неділю триватиме зниження температури повітря, яке вже торкнеться 30-го травня й східної частини України. У столиці на День Києва, 29-30 травня очікується: дощ-прояснення, дощ-прояснення, похолодає до +16,+17 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 травня у містах України:

Погода в Україні 30 травня: де пройдуть дощі - фото 461286
  • Ужгород +14+16
  • Львів +12+14
  • Чернівці +14+16
  • Івано-Франківськ +12+14
  • Тернопіль +12+14
  • Рівне +13+15
  • Луцьк +13+15
  • Вінниця +16+18
  • Хмельницький +13+15
  • Житомир +13+15
  • Чернігів +16+18
  • Черкаси +19+21
  • Миколаїв +21+23
  • Одеса +19+21
  • Херсон +22+24
  • Сімферополь +22+24
  • Полтава +21+23
  • Суми +18+20
  • Харків +22+24
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +23+25

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