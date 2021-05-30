Погода в Україні 30 травня: де пройдуть дощі

30 травня майже по всій країні очікуються короткочасні дощі з сильним вітром. Детальний прогноз погоди на сьогодні читайте далі.

30 травня, у неділю, похолодання прийде в країну разом з короткочасними дощами. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. за її словами, упродовж дня очікуються прояснення, однак в жодній з областей не буде лише сонячно.

"У неділю триватиме зниження температури повітря, яке вже торкнеться 30-го травня й східної частини України. У столиці на День Києва, 29-30 травня очікується: дощ-прояснення, дощ-прояснення, похолодає до +16,+17 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 травня у містах України:

Ужгород +14+16

Львів +12+14

Чернівці +14+16

Івано-Франківськ +12+14

Тернопіль +12+14

Рівне +13+15

Луцьк +13+15

Вінниця +16+18

Хмельницький +13+15

Житомир +13+15

Чернігів +16+18

Черкаси +19+21

Миколаїв +21+23

Одеса +19+21

Херсон +22+24

Сімферополь +22+24

Полтава +21+23

Суми +18+20

Харків +22+24

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +22+24

Луганськ +23+25

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