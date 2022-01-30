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Погода в Україні 30 січня: штормовий вітер та снігопади

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Прогноз погоди в Україні на 30 січня - фото 1
Прогноз погоди в Україні на 30 січня / Pedro Sanz on Unsplash

30 січня в Україні продовжить погіршуватись погода, хоч температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 січня, у неділю, по всій країні прогнозуються опади у вигляді снігопадів. У західних областях попереджають про штормовий вітер, пориви якого сягатимуть до 25-30 м/с. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень втримається на рівні від -2 до +3.

У Києві 30 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура вдень до +2, однак вітер посилиться до 15-20 м/с.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Прогноз погоди на 30 січня у містах України:

Погода в Україні 30 січня: штормовий вітер та снігопади - фото 494308
  • Ужгород +2+4
  • Львів 0+2
  • Чернівці 0+2
  • Івано-Франківськ 0+2
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк 0+2
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир 0+2
  • Чернігів0+2
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +1+3
  • Одеса +1+3
  • Херсон +2+4
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава -1+1
  • Суми 0-2
  • Харків -1+1
  • Дніпро 0-2
  • Запоріжжя 0+2
  • Донецьк -1+1
  • Луганськ -1+1

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