Погода в Україні 30 січня: штормовий вітер та снігопади

30 січня в Україні продовжить погіршуватись погода, хоч температура повітря поступово підійматиметься. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 січня, у неділю, по всій країні прогнозуються опади у вигляді снігопадів. У західних областях попереджають про штормовий вітер, пориви якого сягатимуть до 25-30 м/с. Відповідно до даних Укргідрометцентру, середня температура повітря вдень втримається на рівні від -2 до +3.

У Києві 30 січня очікується сніг та мокрий сніг, на дорогах ожеледиця, температура вдень до +2, однак вітер посилиться до 15-20 м/с.

Синоптики попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

Прогноз погоди на 30 січня у містах України:

Ужгород +2+4

Львів 0+2

Чернівці 0+2

Івано-Франківськ 0+2

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк 0+2

Вінниця 0+2

Хмельницький 0+2

Житомир 0+2

Чернігів0+2

Черкаси 0+2

Миколаїв +1+3

Одеса +1+3

Херсон +2+4

Сімферополь +3+5

Полтава -1+1

Суми 0-2

Харків -1+1

Дніпро 0-2

Запоріжжя 0+2

Донецьк -1+1

Луганськ -1+1

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