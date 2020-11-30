Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені

30 листопада в Україні очікується ускладнення погодних умов через похолодання та опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 листопада, у понеділок, через атмосферний фронт частину країни накриють дощі зі снігом, тож можливі ожеледиця та налипання мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Області, які входять до ймовірних складних погодних умов – Сумська, Полтавська, Черкаська, Кропивницький з районами, Одеська, Миколаївська, меншою мірою Чернігівська. Температура повітря 30-го листопада у західних та північних областях протягом дня становитиме від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У центральній частині очікується 0+4 градуси, у Дніпрі та районах до +6 градусів. На Сході України буде +2+5 градусів. У південній частині на Одещині та Миколаївщині +2+4 градуси, на Херсонщині та Запоріжжі +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів", – додала вона.

У Києві 30 листопада переважатиме прохолодна погода, до +1 вдень, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 30 листопада у містах України:

Ужгород 0+2

Львів 0-2

Чернівці 0-2

Івано-Франківськ 0-2

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця 0+2

Хмельницький -1+1

Житомир +1+3

Чернігів -1+1

Черкаси +1+3

Миколаїв +2+4

Одеса +1+3

Херсон +5+7

Сімферополь +5+7

Полтава +2+4

Суми 0+2

Харків +3+5

Дніпро +3+5

Запоріжжя +4+6

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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