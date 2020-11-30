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Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені
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30 листопада в Україні очікується ускладнення погодних умов через похолодання та опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
30 листопада, у понеділок, через атмосферний фронт частину країни накриють дощі зі снігом, тож можливі ожеледиця та налипання мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Області, які входять до ймовірних складних погодних умов – Сумська, Полтавська, Черкаська, Кропивницький з районами, Одеська, Миколаївська, меншою мірою Чернігівська. Температура повітря 30-го листопада у західних та північних областях протягом дня становитиме від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У центральній частині очікується 0+4 градуси, у Дніпрі та районах до +6 градусів. На Сході України буде +2+5 градусів. У південній частині на Одещині та Миколаївщині +2+4 градуси, на Херсонщині та Запоріжжі +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів", – додала вона.
У Києві 30 листопада переважатиме прохолодна погода, до +1 вдень, без істотних опадів.
Прогноз погоди на 30 листопада у містах України:
- Ужгород 0+2
- Львів 0-2
- Чернівці 0-2
- Івано-Франківськ 0-2
- Тернопіль -1+1
- Рівне -1+1
- Луцьк -1+1
- Вінниця 0+2
- Хмельницький -1+1
- Житомир +1+3
- Чернігів -1+1
- Черкаси +1+3
- Миколаїв +2+4
- Одеса +1+3
- Херсон +5+7
- Сімферополь +5+7
- Полтава +2+4
- Суми 0+2
- Харків +3+5
- Дніпро +3+5
- Запоріжжя +4+6
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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