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Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 листопада в Україні очікується ускладнення погодних умов через похолодання та опади. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 листопада, у понеділок, через атмосферний фронт частину країни накриють дощі зі снігом, тож можливі ожеледиця та налипання мокрого снігу. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Області, які входять до ймовірних складних погодних умов Сумська, Полтавська, Черкаська, Кропивницький з районами, Одеська, Миколаївська, меншою мірою Чернігівська. Температура повітря 30-го листопада у західних та північних областях протягом дня становитиме від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла. У центральній частині очікується 0+4 градуси, у Дніпрі та районах до +6 градусів. На Сході України буде +2+5 градусів. У південній частині на Одещині та Миколаївщині +2+4 градуси, на Херсонщині та Запоріжжі +4+8 градусів, в Криму до +12 градусів", – додала вона.

У Києві 30 листопада переважатиме прохолодна погода, до +1 вдень, без істотних опадів.

Прогноз погоди на 30 листопада у містах України:

Погода в Україні 30 листопада: що очікувати в останній день осені - фото 437177
  • Ужгород 0+2
  • Львів 0-2
  • Чернівці 0-2
  • Івано-Франківськ 0-2
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця 0+2
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир +1+3
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +1+3
  • Херсон +5+7
  • Сімферополь +5+7
  • Полтава +2+4
  • Суми 0+2
  • Харків +3+5
  • Дніпро +3+5
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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