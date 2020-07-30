Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека

30 липня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому у кількох областях температура повітря знизиться, місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

30 липня, у четвер, у частині областей відчутно спаде спека через прихід атмосферного фронту. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, у західних областях температура втримається на рівні +24+28, а на сході та на півдні позначки у +30+34 ще затримаються.



"Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом найбільш ймовірні 30-го липня в західних областях України, подекуди на Півночі, у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини. На Півдні, у Луганській та Донецькій областях завтра – суха погода. У Києві фронтальний дощ вже очікується місцями завтра, 30-го липня. Столиця 30-го липня вже опиниться в тилу фронту, тому спека нарешті послабне і впродовж дня у четвер очікується +26+28 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 липня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +25+27

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +25+27

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +29+31

Хмельницький +25+27

Житомир +26+28

Чернігів +26+28

Черкаси +29+31

Миколаїв +32+34

Одеса +31+33

Херсон +32+34

Сімферополь +29+31

Полтава +29+31

Суми +26+28

Харків +31+33

Дніпро +31+33

Запоріжжя +31+33

Донецьк +31+33

Луганськ +31+33

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