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Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 липня в Україну прийде холодний атмосферний фронт, тому у кількох областях температура повітря знизиться, місцями пройдуть дощі з грозами. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

30 липня, у четвер, у частині областей відчутно спаде спека через прихід атмосферного фронту. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко. За її словами, у західних областях температура втримається на рівні +24+28, а на сході та на півдні позначки у +30+34 ще затримаються.

"Короткочасні грозові дощі з можливими локальними шквалами, зливами та градом найбільш ймовірні 30-го липня в західних областях України, подекуди на Півночі, у Харківській області. А пізно ввечері у четвер дійдуть до центральної частини. На Півдні, у Луганській та Донецькій областях завтра – суха погода. У Києві фронтальний дощ вже очікується місцями завтра, 30-го липня. Столиця 30-го липня вже опиниться в тилу фронту, тому спека нарешті послабне і впродовж дня у четвер очікується +26+28 градусів", – додала вона.

Прогноз погоди на 30 липня у містах України:

Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека - фото 418191
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +25+27
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +25+27
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +29+31
  • Хмельницький +25+27
  • Житомир +26+28
  • Чернігів +26+28
  • Черкаси +29+31
  • Миколаїв +32+34
  • Одеса +31+33
  • Херсон +32+34
  • Сімферополь +29+31
  • Полтава +29+31
  • Суми +26+28
  • Харків +31+33
  • Дніпро +31+33
  • Запоріжжя +31+33
  • Донецьк +31+33
  • Луганськ +31+33

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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