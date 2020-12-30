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Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні
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30 грудня в Україні переважатиме суха погода без суттєвих опадів, лише у кількох областях можливі дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.
30 грудня, у середу, у західних областях пройдуть дощі, а в Карпатах можливі з мокрим снігом, а на решті території країни без серйозних опадів. До того ж, втримається рвучкий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.
"Температура повітря найближчої ночі ++5 градусів, завтра вдень +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У східних областях вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. У Києві 30-го грудня очікується хмарна волога погода, проте без суттєвих опадів. Вітер поривчастий, некомфортний. Температура повітря вночі +3+5 градусів, вдень +5+7 градусів", - розповіла вона.
Прогноз погоди на 30 грудня у містах України:
- Ужгород +6+8
- Львів +7+9
- Чернівці +7+9
- Івано-Франківськ +7+9
- Тернопіль +6+8
- Рівне +6+8
- Луцьк +7+9
- Вінниця +7+9
- Хмельницький +6+8
- Житомир +4+6
- Чернігів +6+8
- Черкаси +7+9
- Миколаїв +10+12
- Одеса +10+12
- Херсон +11+13
- Сімферополь +12+14
- Полтава +6+8
- Суми +4+6
- Харків +3+5
- Дніпро +8+10
- Запоріжжя +5+8
- Донецьк +3+5
- Луганськ +2+4
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