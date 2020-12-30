Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні

30 грудня в Україні переважатиме суха погода без суттєвих опадів, лише у кількох областях можливі дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 грудня, у середу, у західних областях пройдуть дощі, а в Карпатах можливі з мокрим снігом, а на решті території країни без серйозних опадів. До того ж, втримається рвучкий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря найближчої ночі ++5 градусів, завтра вдень +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У східних областях вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. У Києві 30-го грудня очікується хмарна волога погода, проте без суттєвих опадів. Вітер поривчастий, некомфортний. Температура повітря вночі +3+5 градусів, вдень +5+7 градусів", - розповіла вона.

Прогноз погоди на 30 грудня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +7+9

Чернівці +7+9

Івано-Франківськ +7+9

Тернопіль +6+8

Рівне +6+8

Луцьк +7+9

Вінниця +7+9

Хмельницький +6+8

Житомир +4+6

Чернігів +6+8

Черкаси +7+9

Миколаїв +10+12

Одеса +10+12

Херсон +11+13

Сімферополь +12+14

Полтава +6+8

Суми +4+6

Харків +3+5

Дніпро +8+10

Запоріжжя +5+8

Донецьк +3+5

Луганськ +2+4

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