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Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

30 грудня в Україні переважатиме суха погода без суттєвих опадів, лише у кількох областях можливі дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

30 грудня, у середу, у західних областях пройдуть дощі, а в Карпатах можливі з мокрим снігом, а на решті території країни без серйозних опадів. До того ж, втримається рвучкий вітер. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря найближчої ночі ++5 градусів, завтра вдень +5+10 градусів, на Півдні до +12 градусів. У східних областях вночі -1-3 градуси, вдень близько нуля. У Києві 30-го грудня очікується хмарна волога погода, проте без суттєвих опадів. Вітер поривчастий, некомфортний. Температура повітря вночі +3+5 градусів, вдень +5+7 градусів", - розповіла вона.

Прогноз погоди на 30 грудня у містах України:

Погода в Україні 30 грудня: прогноз на сьогодні - фото 441182
  • Ужгород +6+8
  • Львів +7+9
  • Чернівці +7+9
  • Івано-Франківськ +7+9
  • Тернопіль +6+8
  • Рівне +6+8
  • Луцьк +7+9
  • Вінниця +7+9
  • Хмельницький +6+8
  • Житомир +4+6
  • Чернігів +6+8
  • Черкаси +7+9
  • Миколаїв +10+12
  • Одеса +10+12
  • Херсон +11+13
  • Сімферополь +12+14
  • Полтава +6+8
  • Суми +4+6
  • Харків +3+5
  • Дніпро +8+10
  • Запоріжжя +5+8
  • Донецьк +3+5
  • Луганськ +2+4

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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