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Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози

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Погода сьогодні - фото 1
Погода сьогодні

3 жовтня в Україні очікується різке погіршення погоди у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 жовтня, у середу, частину країни накриє похолодання, а також побільшає опадів у вигляді дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. До уваги тих, хто ганяє по Карпатах! Починається дощова холодна погода. Обережно! На решті території втримається суха погода. Похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде десь не літо, +17+24 градуси", – додала вона. У Києві 3 жовтня також ще затримається комфортна та суха погода з температурою +22+23.

Прогноз погоди на 3 жовтня у містах України:

Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози - фото 359020
  • Ужгород +16+18
  • Львів +11+13
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +16+18
  • Тернопіль +14+16
  • Рівне +15+17
  • Луцьк +12+14
  • Вінниця +21+23
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +20+22
  • Чернігів +21+23
  • Черкаси +21+23
  • Миколаїв +22+24
  • Одеса +19+21
  • Херсон +25+27
  • Полтава +22+24
  • Суми +22+24
  • Харків +21+23
  • Дніпро +22+24
  • Запоріжжя +22+24
  • Донецьк +22+24
  • Луганськ +20+22

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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