Погода в Україні 3 жовтня: на заході похолодання і грози

3 жовтня в Україні очікується різке погіршення погоди у кількох областях. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 жовтня, у середу, частину країни накриє похолодання, а також побільшає опадів у вигляді дощів з грозами. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У четвер Захід України потрапить у дощову погоду. Опади передбачаються помірними і навіть сильними. До уваги тих, хто ганяє по Карпатах! Починається дощова холодна погода. Обережно! На решті території втримається суха погода. Похолодає в західних областях до +11+17 градусів. У більшості областей буде десь не літо, +17+24 градуси", – додала вона. У Києві 3 жовтня також ще затримається комфортна та суха погода з температурою +22+23.

Прогноз погоди на 3 жовтня у містах України:

Ужгород +16+18

Львів +11+13

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +16+18

Тернопіль +14+16

Рівне +15+17

Луцьк +12+14

Вінниця +21+23

Хмельницький +17+19

Житомир +20+22

Чернігів +21+23

Черкаси +21+23

Миколаїв +22+24

Одеса +19+21

Херсон +25+27

Полтава +22+24

Суми +22+24

Харків +21+23

Дніпро +22+24

Запоріжжя +22+24

Донецьк +22+24

Луганськ +20+22

Читайте також: Погода на жовтень 2019 в Україні: прогноз, якою буде погода в регіонах