Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі

3 вересня в Україні все ще затримається спекотна та сонячна погода, але місцями температура знизиться, а також пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 вересня, у четвер, майже по всій країні буде спекотно і малохмарно до +30+36. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на півночі температура знизиться до +26+29, а на заході навіть до +20+26.

"Дощі можливі подекуди в західних областях, ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини. На решті території - сухо та сонячно. У Києві 3-го вересня опади малоймовірні. А ось спека трохи осяде, максимально в столиці очікується +27, +28 градусів. У п‘ятницю спека з Києва втече, підібгавши квітчасту спідницю", – додала вона.

Прогноз погоди на 3 вересня у містах України:

Ужгород +22+24

Львів +20+22

Чернівці +22+24

Івано-Франківськ +20+22

Тернопіль +20+22

Рівне +22+24

Луцьк +21+23

Вінниця +26+28

Хмельницький +22+24

Житомир +22+24

Чернігів +28+30

Черкаси +32+34

Миколаїв +33+35

Одеса +32+34

Херсон +33+35

Сімферополь +30+32

Полтава +31+33

Суми +28+30

Харків +32+34

Дніпро +32+34

Запоріжжя +32+34

Донецьк +33+35

Луганськ +33+35

Читайте також: Погода у серпні 2020 в Україні: прогноз синоптиків на місяць