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Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 вересня в Україні все ще затримається спекотна та сонячна погода, але місцями температура знизиться, а також пройдуть дощі. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 вересня, у четвер, майже по всій країні буде спекотно і малохмарно до +30+36. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на півночі температура знизиться до +26+29, а на заході навіть до +20+26.

"Дощі можливі подекуди в західних областях, ввечері волога дійде до Житомирщини та Вінниччини. На решті території - сухо та сонячно. У Києві 3-го вересня опади малоймовірні. А ось спека трохи осяде, максимально в столиці очікується +27, +28 градусів. У п‘ятницю спека з Києва втече, підібгавши квітчасту спідницю", – додала вона.

Прогноз погоди на 3 вересня у містах України:

Погода в Україні 3 вересня: де пройдуть дощі - фото 423329
  • Ужгород +22+24
  • Львів +20+22
  • Чернівці +22+24
  • Івано-Франківськ +20+22
  • Тернопіль +20+22
  • Рівне +22+24
  • Луцьк +21+23
  • Вінниця +26+28
  • Хмельницький +22+24
  • Житомир +22+24
  • Чернігів +28+30
  • Черкаси +32+34
  • Миколаїв +33+35
  • Одеса +32+34
  • Херсон +33+35
  • Сімферополь +30+32
  • Полтава +31+33
  • Суми +28+30
  • Харків +32+34
  • Дніпро +32+34
  • Запоріжжя +32+34
  • Донецьк +33+35
  • Луганськ +33+35

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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