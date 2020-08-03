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Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 серпня в Україні переважатиме сонячна та суха погода з комфортною температурою. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 серпня, у понеділок, антициклон визначатиме погоду в країні, тому буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень якісь блохи-осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональну картинку в Центрі та на Півночі України, але навряд чи в них щось суттєве вийде. Температура повітря вдень коливатиметься в комфортних межах, +22+28 градусів. У Києві чудовий синоптичний день. Без опадів та +24+26 градусів. Із вівторка літо схаменеться, повернеться із осінніх гульок, і температура повітря почне відчутно бігти вгору", – додала вона.

Прогноз погоди на 3 серпня у містах України:

Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі - фото 418821
  • Ужгород +26+28
  • Львів +25+27
  • Чернівці +26+28
  • Івано-Франківськ +25+27
  • Тернопіль +24+26
  • Рівне +25+27
  • Луцьк +25+27
  • Вінниця +24+26
  • Хмельницький +24+26
  • Житомир +24+26
  • Чернігів +23+25
  • Черкаси +25+27
  • Миколаїв +25+27
  • Одеса +26-28
  • Херсон +25+27
  • Сімферополь +25+27
  • Полтава +24+26
  • Суми +22+24
  • Харків +25+27
  • Дніпро +25+27
  • Запоріжжя +25+27
  • Донецьк +25+27
  • Луганськ +25+27

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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