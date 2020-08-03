Погода в Україні 3 серпня: у яких областях пройдуть дощі

3 серпня в Україні переважатиме сонячна та суха погода з комфортною температурою. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 серпня, у понеділок, антициклон визначатиме погоду в країні, тому буде сухо та малохмарно. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Вдень якісь блохи-осередки вологості спробують розмочити ідилічну антициклональну картинку в Центрі та на Півночі України, але навряд чи в них щось суттєве вийде. Температура повітря вдень коливатиметься в комфортних межах, +22+28 градусів. У Києві – чудовий синоптичний день. Без опадів та +24+26 градусів. Із вівторка літо схаменеться, повернеться із осінніх гульок, і температура повітря почне відчутно бігти вгору", – додала вона.

Прогноз погоди на 3 серпня у містах України:

Ужгород +26+28

Львів +25+27

Чернівці +26+28

Івано-Франківськ +25+27

Тернопіль +24+26

Рівне +25+27

Луцьк +25+27

Вінниця +24+26

Хмельницький +24+26

Житомир +24+26

Чернігів +23+25

Черкаси +25+27

Миколаїв +25+27

Одеса +26-28

Херсон +25+27

Сімферополь +25+27

Полтава +24+26

Суми +22+24

Харків +25+27

Дніпро +25+27

Запоріжжя +25+27

Донецьк +25+27

Луганськ +25+27

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