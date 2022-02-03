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Погода в Україні 3 лютого: у яких областях буде найтепліше

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Прогноз погоди на 3 лютого - фото 1
Прогноз погоди на 3 лютого / Guzmán Barquín on Unsplash

3 лютого в Україні все ще затримається волога та вітряна погода з періодичними снігопадами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 лютого, у четвер, атмосферний фронт принесе у деякі області опади у вигляді снігу та дощу, оминувши лише центр України, а також Одещину, Херсонщину, Харківщину та Сумщину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.

"На дорогах або "каша", або ожеледиця водії, не женіть сильно, бо й слизько, й доброчесним громадянам нові черевики заляпаєте. Північно-західний вітер очікується некомфортним, рвучким у західних та північних областях України. Температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла. На Півдні та в східних областях буде найтепліше, +2+6 градусів", – розповіла вона.

У Києві 3 лютого періодично сніжитиме, на дорогах ожеледиця, поривчастий вітер про себе нагадуватиме, а температура повітря втримається на рівні від -2 до +1.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Погода в Україні 3 лютого: у яких областях буде найтепліше - фото 494916
  • Ужгород -1+1
  • Львів -1+1
  • Чернівці -1+1
  • Івано-Франківськ -1-3
  • Тернопіль -1+1
  • Рівне -1+1
  • Луцьк -1+1
  • Вінниця -1+1
  • Хмельницький -1+1
  • Житомир -1+1
  • Чернігів -1+1
  • Черкаси 0+2
  • Миколаїв +2+4
  • Одеса +3+5
  • Херсон +3+5
  • Сімферополь +3+5
  • Полтава 0+2
  • Суми -1+1
  • Харків +1+3
  • Дніпро +1+3
  • Запоріжжя +2+4
  • Донецьк +2+4
  • Луганськ +2+4

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