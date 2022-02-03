Погода в Україні 3 лютого: у яких областях буде найтепліше

3 лютого в Україні все ще затримається волога та вітряна погода з періодичними снігопадами. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 лютого, у четвер, атмосферний фронт принесе у деякі області опади у вигляді снігу та дощу, оминувши лише центр України, а також Одещину, Херсонщину, Харківщину та Сумщину. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі фейсбук.



"На дорогах або "каша", або ожеледиця – водії, не женіть сильно, бо й слизько, й доброчесним громадянам нові черевики заляпаєте. Північно-західний вітер очікується некомфортним, рвучким – у західних та північних областях України. Температура повітря протягом дня четверга коливатиметься в межах від 3 морозу до 2 градусів тепла. На Півдні та в східних областях буде найтепліше, +2+6 градусів", – розповіла вона.

У Києві 3 лютого періодично сніжитиме, на дорогах ожеледиця, поривчастий вітер про себе нагадуватиме, а температура повітря втримається на рівні від -2 до +1.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Ужгород -1+1

Львів -1+1

Чернівці -1+1

Івано-Франківськ -1-3

Тернопіль -1+1

Рівне -1+1

Луцьк -1+1

Вінниця -1+1

Хмельницький -1+1

Житомир -1+1

Чернігів -1+1

Черкаси 0+2

Миколаїв +2+4

Одеса +3+5

Херсон +3+5

Сімферополь +3+5

Полтава 0+2

Суми -1+1

Харків +1+3

Дніпро +1+3

Запоріжжя +2+4

Донецьк +2+4

Луганськ +2+4

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