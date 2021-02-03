Погода в Україні 3 лютого: потепління та дощі

3 лютого в Україну прийде потепління, а у кількох областях очікуються дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 лютого, у середу, по всій країні прогнозується відчутне потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня становитиме +3+9 градусів, на Запоріжжі та в Криму місцями до +10+12 градусів. Свіжіше, але явно тепліше, буде в північних областях, протягом дня 0+3 градуси. Потепління сприятиме таненню снігу та льоду, на дорогах та тротуарах буде некомфортно і навіть небезпечно, обережно. 3-го лютого в західних областях та на Півночі очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах, скоріше, сніг. На решті території України – без особливих опадів". – додала вона.

У Києві 3 лютого на дорогах ожеледиця, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, а температура повітря сягне позначок 0+2.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Ужгород +5+7

Львів +5+7

Чернівці +6+8

Івано-Франківськ +6+8

Тернопіль +4+6

Рівне +3+5

Луцьк +3+5

Вінниця +3+5

Хмельницький +3+5

Житомир +3+5

Чернігів +2+4

Черкаси +2+4

Миколаїв +6+8

Одеса +6+8

Херсон +7+9

Сімферополь +8+10

Полтава +2+4

Суми +1+3

Харків +4+6

Дніпро +6+8

Запоріжжя +7+9

Донецьк +7+9

Луганськ +6+8

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