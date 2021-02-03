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Погода в Україні 3 лютого: потепління та дощі

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 лютого в Україну прийде потепління, а у кількох областях очікуються дощі з мокрим снігом. Детальний прогноз на сьогодні читайте далі.

3 лютого, у середу, по всій країні прогнозується відчутне потепління. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Температура повітря протягом дня становитиме +3+9 градусів, на Запоріжжі та в Криму місцями до +10+12 градусів. Свіжіше, але явно тепліше, буде в північних областях, протягом дня 0+3 градуси. Потепління сприятиме таненню снігу та льоду, на дорогах та тротуарах буде некомфортно і навіть небезпечно, обережно. 3-го лютого в західних областях та на Півночі очікується дощ та мокрий сніг, у Карпатах, скоріше, сніг. На решті території України без особливих опадів". – додала вона.

У Києві 3 лютого на дорогах ожеледиця, вдень невеликий дощ з мокрим снігом, а температура повітря сягне позначок 0+2.

Прогноз погоди на 3 лютого у містах України:

Погода в Україні 3 лютого: потепління та дощі - фото 446063
  • Ужгород +5+7
  • Львів +5+7
  • Чернівці +6+8
  • Івано-Франківськ +6+8
  • Тернопіль +4+6
  • Рівне +3+5
  • Луцьк +3+5
  • Вінниця +3+5
  • Хмельницький +3+5
  • Житомир +3+5
  • Чернігів +2+4
  • Черкаси +2+4
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +6+8
  • Херсон +7+9
  • Сімферополь +8+10
  • Полтава +2+4
  • Суми +1+3
  • Харків +4+6
  • Дніпро +6+8
  • Запоріжжя +7+9
  • Донецьк +7+9
  • Луганськ +6+8

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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