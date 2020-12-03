Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади

3 грудня у кількох областях ще затримаються опади у вигляді снігу та дощів, а температура повітря коливатиметься від морозів і до +6. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

3 грудня, у четвер, у східних, північних та центральних областях і на Одещині можливі снігопади та дощ. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на решті території переважатиме суха погода з поривчастим вітром.

"Температура повітря коливатиметься від -4 до +2 градусів. На Півдні очікується +2+6 градусів. У Києві 3-го грудня переважатиме волога погода, проте без якихось серйозних опадів. На дорогах ожеледиця!! Вночі до -2 градусів, вдень до +2 градусів. Ще раз. Сприятлива синоптична ситуація для ожеледі та ожеледиці. Не додавайте роботи травматологам, нема чого скупчуватися у приймальних відділеннях, краще просто подбати про відповідне взуття і не ганяти, а статечно йти по вулиці, навіть якщо ви побачили хвіст маршрутки, не відволікайтеся за кермом і тримайте дистанцію – на дорогах і соціальну", – додала вона.

Прогноз погоди на 3 грудня у містах України:

Ужгород +6+8

Львів +1+3

Чернівці +1+3

Івано-Франківськ +1+3

Тернопіль 0+2

Рівне 0+2

Луцьк +2+4

Вінниця +1+3

Хмельницький 0+2

Житомир +1+3

Чернігів 0+2

Черкаси +1+3

Миколаїв +6+8

Одеса +5+7

Херсон +6+8

Сімферополь +9+11

Полтава 0+2

Суми 0+2

Харків 0+2

Дніпро +2+4

Запоріжжя +4+6

Донецьк +1+3

Луганськ 0+2

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