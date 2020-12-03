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Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади

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Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 грудня у кількох областях ще затримаються опади у вигляді снігу та дощів, а температура повітря коливатиметься від морозів і до +6. Детальний прогноз погоди на сьогодні по містах читайте далі.

3 грудня, у четвер, у східних, північних та центральних областях і на Одещині можливі снігопади та дощ. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook. За її словами, на решті території переважатиме суха погода з поривчастим вітром.

"Температура повітря коливатиметься від -4 до +2 градусів. На Півдні очікується +2+6 градусів. У Києві 3-го грудня переважатиме волога погода, проте без якихось серйозних опадів. На дорогах ожеледиця!! Вночі до -2 градусів, вдень до +2 градусів. Ще раз. Сприятлива синоптична ситуація для ожеледі та ожеледиці. Не додавайте роботи травматологам, нема чого скупчуватися у приймальних відділеннях, краще просто подбати про відповідне взуття і не ганяти, а статечно йти по вулиці, навіть якщо ви побачили хвіст маршрутки, не відволікайтеся за кермом і тримайте дистанцію на дорогах і соціальну", – додала вона.

Прогноз погоди на 3 грудня у містах України:

Погода в Україні 3 грудня: ожеледиця і снігопади - фото 437623
  • Ужгород +6+8
  • Львів +1+3
  • Чернівці +1+3
  • Івано-Франківськ +1+3
  • Тернопіль 0+2
  • Рівне 0+2
  • Луцьк +2+4
  • Вінниця +1+3
  • Хмельницький 0+2
  • Житомир +1+3
  • Чернігів 0+2
  • Черкаси +1+3
  • Миколаїв +6+8
  • Одеса +5+7
  • Херсон +6+8
  • Сімферополь +9+11
  • Полтава 0+2
  • Суми 0+2
  • Харків 0+2
  • Дніпро +2+4
  • Запоріжжя +4+6
  • Донецьк +1+3
  • Луганськ 0+2

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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