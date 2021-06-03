Погода в Україні 3 червня: прогноз по містах

3 червня в Україні затримається циклон, тому майже по всій країні очікуються періодичні дощі з проясненнями, а також сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 червня, у четвер, дощі все ще не покидатимуть територію України. Найбільше опадів очікується на смузі від Харківщини і аж до Одещини та Херсонщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. за її словами, у решті областей теж прогнозуються опади з проясненнями.

"Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів. Найпрохолодніша ділянка спостерігатиметься вздовж Харкова – Полтави – Дніпра – Одеси. У Києві в четвер поки що ідеальні умови для бурчунів та мемів на тему холодного літа.

Хоча трохи вже потепліє, вдень до +17+19 градусів. Але вітряно й часом невеликий дощ. Надалі потепліє повсюди", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Ужгород +18+20

Львів +17+19

Чернівці +16+18

Івано-Франківськ +17+19

Тернопіль +16+18

Рівне +18+20

Луцьк +18+20

Вінниця +17+19

Хмельницький +17+19

Житомир +18+20

Чернігів +17+19

Черкаси +15+17

Миколаїв +14+16

Одеса +17+19

Херсон +15+17

Сімферополь +15+17

Полтава +17+19

Суми +16+18

Харків +15+17

Дніпро +13+15

Запоріжжя +17+19

Донецьк +16+18

Луганськ +16+18

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