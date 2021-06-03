Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Погода в Україні 3 червня: прогноз по містах

  • 25
Прогноз погоди на сьогодні - фото 1
Прогноз погоди на сьогодні

3 червня в Україні затримається циклон, тому майже по всій країні очікуються періодичні дощі з проясненнями, а також сильний вітер. Детальний прогноз на сьогодні по містах читайте далі.

3 червня, у четвер, дощі все ще не покидатимуть територію України. Найбільше опадів очікується на смузі від Харківщини і аж до Одещини та Херсонщини. Про це попередила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Фейсбуці. за її словами, у решті областей теж прогнозуються опади з проясненнями.

"Температура повітря вдень коливатиметься в межах +15+20 градусів. Найпрохолодніша ділянка спостерігатиметься вздовж Харкова Полтави Дніпра Одеси. У Києві в четвер поки що ідеальні умови для бурчунів та мемів на тему холодного літа.
Хоча трохи вже потепліє, вдень до +17+19 градусів. Але вітряно й часом невеликий дощ. Надалі потепліє повсюди", – поділилась вона.

Прогноз погоди на 3 червня у містах України:

Погода в Україні 3 червня: прогноз по містах - фото 461979
  • Ужгород +18+20
  • Львів +17+19
  • Чернівці +16+18
  • Івано-Франківськ +17+19
  • Тернопіль +16+18
  • Рівне +18+20
  • Луцьк +18+20
  • Вінниця +17+19
  • Хмельницький +17+19
  • Житомир +18+20
  • Чернігів +17+19
  • Черкаси +15+17
  • Миколаїв +14+16
  • Одеса +17+19
  • Херсон +15+17
  • Сімферополь +15+17
  • Полтава +17+19
  • Суми +16+18
  • Харків +15+17
  • Дніпро +13+15
  • Запоріжжя +17+19
  • Донецьк +16+18
  • Луганськ +16+18

Читайте також: Погода у червні 2021 в Україні: прогноз синоптиків на місяць

пропозиції партнерів
Новини